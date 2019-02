Mia Sydnes Lampe (27)

– Vi bestemte oss i vår. Når først bestemmelsen var tatt, viste det seg at det ble full klaff på første forsøk. Vi blir foreldre om noen dager. Det er veldig spennende. Vi vet jo ikke helt hva vi går til. I venneflokken vår er vi de første, selv om vi er 26 og 27 år, så vi føler at vi er tidlig ute. Men det er stor stas og første barnebarn på begge sider! Jeg gleder meg veldig og har fått beskjed om at det blir en stor gutt. Planen min er allerede klar. Blir det som jeg håper, så skal han ikke være enebarn. Forskeren som nylig hadde laget et regnestykke om at det ikke lønner seg økonomisk å få barn, kan bare holde på med sitt. Han stopper ikke oss.