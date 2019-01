Nesten hele Haukeland er involvert i arbeidet med å bedre forholdene i akuttmottaket. – Det er viktig at vi ikke bare flytter på problemet, sier viseadministrerende.

En mandagskveld i oktober kom en 43 år gammel mann til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus med symptomer på hjerteinfarkt.

Mannen ble plassert alene på et rom i påvente av legetilsyn. Der ble han funnet død halvannen time seinere.

Fylkeslegen ga sykehusledelsen kritikk for dødsfallet, og styret for Helse Bergen kritiserte administrerende direktør Eivind Hansen.

20 millioner kroner er plusset på årets budsjett for blant annet å bedre bemanningen i mottaket.

Fylkeslegen har satt frist

Sykehuset har frist til 15. februar med å legge frem en handlingsplan for fylkeslegen.

Neste uke skal sykehusstyret drøfte planen. Stikkord er oppbemanning, nye dataverktøy, bedre rutiner, klarere ansvarsfordeling og økt sengekapasitet i noen spesialavdelinger.

Én årsak til problemene i mottaket er at pasienter blir liggende, fordi sengepostene ikke er klare til å ta imot dem.

– Må jobbe sammen

– Ikke alle tiltak vil være gjennomført til 15. februar, men plan og frister for det videre arbeidet skal være klar. Her er det mange avdelinger som må jobbe sammen. Det er viktig at vi ikke bare flytter på problemet, sier viseadministrerende direktør Clara Gjesdal, som leder arbeidet.

Gjesdal understreker at arbeidet med å bedre pasientflyten i akuttmottaket var påbegynt før dødsfallet i oktober, men at hendelsen har satt fart i arbeidet.

Ørjan Deisz

– Høsten 2017 advarte tillitsvalgte da spesialavdelingene fikk kuttet sengetallet for å utvide den nye Mottaksklinikken. Nå skal sengetallet på spesialavdelingene igjen økes. Viser denne snuoperasjonen at de tillitsvalgte hadde rett?

– Vi snur ikke, men vi evaluerer om vi har tatt for hardt i noen steder. Prosjektet vil også se på bruken av de sengene vi faktisk har, for totalt sett har vi ikke gått ned i sengekapasitet, sier Gjesdal.

– Lite annet enn planer

Geir Sunde, foretakstillitsvalgt for overlegene, gir sykehusledelsen honnør for en omfattende og inkluderende prosess i arbeidet etter tilsynssaken.

Både tillitsvalgte og medarbeidere som var involvert i dødsfallet har fått delta.

Fakta: Mottaksklinikken Mottaksklinikken er som et lokalsykehus inne i Sentralblokken og består av akuttmottaket, tre sengeposter og et observasjonsrom. Rusakutten i Solheimsviken tilhører klinikken.

Mottaksklinikken har 71 senger fordelt på tre sengeposter og et observasjonsrom. Pasientene kan bli i inntil tre døgn på utredningsmottaket med to sengeposter, mens korttidsposten er for opphold inntil et døgn.

Over halvparten av øyeblikkelig hjelp-pasienter som legges inn, havner på Mottaksklinikken. Åtte av ti flyttes ikke til spesialavdeling, men skrives ut etter diagnostisering og eventuell behandling der.

– Men foreløpig har vi lite annet enn gode planer. Det er satt inn ekstra mannskap i Mottaksklinikken som et strakstiltak, men hvor flere leger skal hentes fra på permanent basis er ikke bestemt. Heller ikke hvor ekstra senger kan plasseres.

– Nå vurderer sykehusledelsen å øke sengetallet på avdelinger som ble kuttet i fjor. Viser det at dere tillitsvalgte hadde rett når dere advarte?

– Jeg vil heller si at dette viser hvor utrolig viktig det er å ta signalene fra de ansatte på alvor, sier Sunde.