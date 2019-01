På få timer ble det skrevet ut bøter for 22.000 kroner.

– Jeg syns det er gøy med is, for da kan jeg gli, sier Carmen Strand (4) til BT på vei til barnehagen med sin mor. Det er ikke mamma, Pia Strand, helt enig i. Hun er bekymret.

– Mange steder på denne veien burde det gjøres noe, det har vært glatt her hver dag i det siste, forteller hun.

Geir Martin Strande

Miljøkonsulent i Bymiljøetaten, Ole Bjørgen, deler bekymringen til Strand.

– Legevakten er full av folk som ramler på glatten. Det sparer samfunnet for store ressurser, når færre folk knekker armer og ben på grunn av glatte fortau. Derfor er det veldig viktig å rydde, sier han.

Geir Martin Strande

Ifølge politivedtektene som omhandler gårdseieres plikter, skal huseiere sørge for at veien utenfor eiendommen er ryddet for snø og is.

Huseiere har også ansvar for at det er strødd på fortauet utenfor når veiene er glatte.

Bymiljøetaten kontrollerer veier og fotograferer forhold der det ikke er gjort rent.

Hvis det er glatt på fortauet utenfor en eiendom, får huseier et gebyr på 1000 kroner. Hvis det etter en ny dag med snø fortsatt ikke er ryddet, venter et nytt gebyr på 1500 kroner.

Reglene gjelder også for snø og is på tak som kan falle ned. Da skal det markeres i veien.

Geir Martin Strande

– Vi gir huseiere rimelig tid til å rydde opp etter at det har snødd. Sist snøfall var tirsdag. Her tok jeg bilde i går, og det er fortsatt ikke gjort noe. Det er ikke godt nok, sier Bjørgen torsdag morgen utenfor en bygård i Rosenbergsgaten.

Han sier at flere gårdeiere burde vite bedre.

– Man bør vite hvilket ansvar som følger med å eie en bygård.

Når Bymiljøetaten får inn klager på gebyr, hevder folk ofte at de har strødd. Derfor må Bjørgen være ekstra nøye når han dokumenter forhold der det ikke er gjort godt nok arbeid.

– Jeg tar mange nærbilder. Det må være gjort bra arbeid. Som et mål skal en stor barnevogn kunne trilles bortover et fortau uten problem, sier han.

Hvis en bygård tilhører et sameie uten styre, mottar en av beboerne gebyret. Den personen får ansvaret for eventuelt å fordele boten med de andre beboerne.

– Hensikten med bruk av gebyrer, er at det fører til at de ansvarlige får på plass rutiner for rydding og strøing, sier Bjørgen.