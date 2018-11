Havarikommisjonen vurderer sykdom som det utløsende.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har siden i fjor høst undersøkt ulykken der en buss og et vogntog frontkolliderte ved Nakkagjelstunnelen mandag 16. oktober i fjor.

Bussjåføren (62) omkom, og flere av de 17 passasjerene ble skadet.

Illebefinnende

Fredag kom kommisjonen med sin rapport. Der heter det at et illebefinnende hos sjåføren mest sannsynlig var den utløsende årsaken til ulykken.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN (ARKIV)

I rapporten kommer kommisjonen med to sikkerhetsanbefalinger: Den ene knyttet til beltepåminnelse for passasjerer i buss, den andre gjelder «videre forskningsbasert arbeid rettet mot arbeidsrelatert helserisiko for yrkessjåfører».

– Fulgte alle pålagte kontroller

RUNE SÆVIG (ARKIV)

Om det siste skriver kommisjonen:

– Bussføreren hadde fulgt alle pålagte kontroller og råd relatert til egen helsetilstand. SHT vurderer at funn i denne undersøkelsen gir et behov for å se nærmere på helsekrav, arbeidsrelatert helserisiko og individuell oppfølging for yrkessjåfører på vei for å kunne øke kunnskap på dette området.