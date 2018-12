Magiske tunneler

Forskere og science fiction-forfattere drømmer om at verdensrommets sorte hull er portaler til en annen tid eller til parallelle universer.

Ja vel. Men dette er en Vestlands-ode, ikke en romodysse. La oss lande med begge beina på jorden, nærmere bestemt med en fot på hver side av den døende fylkesgrensen.

Hva er det som forener oss som bor her?

Språket? Du kan jo forsøke å spørre en bergenser hva hun gjorde på saukjande mai.

Lynnet? Det er et mareritt å intervjue en sindig sogning om en sensasjon, mens Bergen koker over hvis du henger et skilt på Jernbanestasjonen.

Men hva kan knuse våre mektige fjell? Gjennombore vår mur i havbrynet? Til Dovre faller?

Brødre. Søstre. Vestlendinger. Foren eder. Vi har tunneler. Hør, hør!

Våre egne, sorte hull.

Greit. Vi er norgesmestre i antall tunneler og har verdens lengste veitunnel. Men de ødelegger utsikten, dreper mobildekningen, stjeler leselyset og er kjedelige å kjøre i. Er dét noe å bli nasjonalromantisk for?

Jeg har mange barndomsminner fra sommerhuset ved Sognefjorden. Den store frukthagen, lukten av saltvann og tjære, båtturer, oppdagelsesferder, bestefars skap med sjokolade. Og uendelige fergekøer på vei hjem til Bergen. «Hvis vi har talt riktig nå, kommer vi ikke med på denne fergen heller, eller neste. Skal vi våge oss over noen fjell i stedet? Eller snu? Kanskje det er mindre kø i morgen.»

Så kom den. Den gang Norges lengste sorte hull for biler og busser. Vår venn tunnelen.

Den beskytter mot ras, fergekøer, værutsatte fjelloverganger og lange omveier.

Hvis du kommer fra Oslo, tror du kanskje at en tunnel er en fire felts motorvei med betongtak som skal sørge for at kryssende trafikk ikke kommer i veien for deg. Velkommen vestover til en dannelsesreise utenfor boblen.

Tunneler trenger kjærlighet. Uten vedlikehold kan de ende opp som mørke, lumske, trafikkfarlige huler. Men slik er det vel med andre kjærlighetsforhold også?

OK så langt, men en tidsmaskin er vel disse sorte vestlandshullene ikke?

Min personlige favorittunnel er Nord-Europas mest trafikkerte enkeltspor-strekning: Ulrikstunnelen. Den sparer meg for rundt 40 minutter reisevei hver dag. På denne korte togreisen gjennom Ulriken har jeg innkassert over fire arbeidsuker i reisetid. En lavskala-tidsmaskin altså.

Da har jeg ikke engang tatt høyde for forsinkelser på bilveien i rushtiden. Men jeg har faktisk hørt om folk som må stå i kø både til og fra jobb.