Fredag gikk han til topps i Vestland Sp. Nå varsler Jon Askeland at han vil heve røsten mot Oslo-makten om han blir fylkesordfører.

Det var varslet bråk da Vestland Sp fredag arrangerte sitt aller første nominasjonsmøte på et av flyplasshotellene på Flesland i Bergen. Et internt opprør i Sogn og Fjordane hadde nemlig ført til at nominasjonskomiteen valgte å vrake årdølen Aleksander Øren Heen og gi plassen til hordalendingen Jon Askeland.

Fra talerstolen ble møtedeltakerne imidlertid oppfordret om å besinne seg, og slik ble det. Klokken 15.40 ble Jon Askeland valgt med akklamasjon som partiets nye fylkesordførerkandidat.

– Frem til i går var jeg ganske usikker på min egen plass. I hele dag har jeg imidlertid vært ganske avslappet, sier Askeland, som nå satser alt på å bli Vestland fylkes første ordførerkandidat.

– Er det realistisk?

– Med en god liste og en god valgkamp så kan vi komme i en veldig god forhandlingssituasjon. Trolig trengs det en firepartikoalisjon for å komme til makten, og vi kan samarbeide til begge sider.

Skru opp stemmen til Vestlandet

I Vestland Senterpartiet håper de på et sted mellom ti og tolv mandater ved neste fylkestingsvalg, noe som innebærer et valgresultat på i overkant av 15 prosent. Det er skyhøyt over de 6,3 prosentene partiet fikk i Hordaland i 2015, men enda lenger unna det fantastiske resultatet på 33,2 prosent i Sogn og Fjordane.

Jon Askeland mener noe ironisk at partiet som har vært mest mot å slå sammen de to fylkene, har best forutsetning for å samle dem.

– En suksessfylt ledelse i nye Vestland er nødt til å sikre seg sterk representasjon i begge fylker. Hvis du i inngangen kun bruker kjøttvekten fra det ene fylket, da kommer det garantert til å bli bråkete.

– Hva mener du med det?

– De fleste andre partiene vil ha sin velgertyngde i bergensområdet. Hvis Sogn og Fjordane ikke føler at de blir hørt, så provoserer vi frem et lillebror-syndrom. Det vil ikke gi noed god samling.

– Hvilke ambisjoner har du hvis du skulle bli utnevnt til fylkesordfører?

– Nå ble ikke oppgavemeldingen slik som vi håper. Da må vi heller bruke fylkeskommunen som den politiske mikrofonen den er. Ambisjonen min er å skru opp stemmen til Vestlandet.

– Hva vil du rope mot?

– Monica Mæland erklærte en gang krig med regjeringen. Jeg vil ikke gå så langt, men vi trenger å rope mer mot Oslo. Over hele Vestlandet er vi frustrert over veifinansiering, veiforfall og mangel på utflytting av direktorat og alt sånn.

Tor Høvik

Kamp om plassene

Opprinnelig hadde nominasjonskomiteen satt opp Aleksander Øren Heen på den øverste listen. Men etter at deler av valglisten havnet i BT og Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim hisset seg opp mot Jenny Følling, måtte alle kortene legges på nytt. Heen ble satt ned en plass, og heller ikke det uten kamp.

Under fredagens nominasjonsmøte ble han utfordret av fylkesleder Sigurd Reksnes fra Nordfjordeid. Reksnes argumenterte blant annet med at han var bonde, og at et parti som Senterpartiet trengte en fra den yrkesstanden høyt oppe på listen.

Det argumentet falt imidlertid på steingrunn, og Reksnes tapte klart.

– Jeg er glad for denne plassen. Og nå skal jeg gjøre mitt for å samle partiet, sa Heen,rett etter å ha blitt valg.

Tor Høvik

Omstridt seier

Også på tredje plass ble det kampvotering. Jenny Følling som er blitt upopulær på grunn av sin rolle som medarkitekt i fylkessammenslåingen, ble utfordret av Solund-ordfører Gunn Åmdal Mongstad.

Ingen av Mongstads tilhengere valgte imidlertid å nevne elefanten i rommet, regionreformen, med et ord fra talerstolen. Og dermed gikk det som det måtte gå. Følling ble valgt med støtte fra 150 av 180 delegater.

Tor Høvik

– Jeg har lyst å være med å forme det nye fylket, sier Følling, som også har ambisjon om å bli ordfører i nye Sunnfjord kommune.

– Hvordan er det å være så omstridt i eget parti?

– Skal en utrette noe, så blir en gjerne omstridt. Jeg tror det har tjent folk i Sogn og Fjordane at vi har tatt ansvar. Jeg fremforhandlet en intensjonsplan, og den var god å ha i beredskap dersom Stortinget slo sammen fylkene.

Sigurd Reksnes ble til slutt valgt på en syvende plass. Se hele listen under.