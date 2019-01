INTERNASJONAL OPPSIKT: Ledelsen for Solli DPS på Nesttun syntes det ble satset for lite på behandling av psykiske lidelser blant eldre. Resultatet er et nytt behandlingsopplegg. Sentrale i opplegget er blant andre Anne Cathrine Ulvik Holten (bak fra v.), Torgeir Thorud, Kristine Sirevåg og Åsa Kristine Rekdal. Foran Peter Prescott og Silje Haukenes Stavestrand. FOTO: Eirik Brekke