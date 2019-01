Like før jul ble en familie på fire husløse etter en kraftig husbrann i Indre Arna. Familien takker for støtten i en tid de opplever som svært vanskelig.

Midt i julestresset om kvelden lørdag den 22. desember rykket nødetatene ut til meldinger om at et gårdshus sto i full fyr i Indre Arna.

Da nødetatene kom frem, var det full overtenning i det som var et gammelt våningshus bygget i 1901. Huset var ikke til å redde og ble fullstendig utbrent.

I familien bodde en familie på fire som til alt hell ikke var hjemme da det begynte å brenne.

– Vi var på vei for å hente eldstedatteren vår på Nesttun da vi fikk telefon fra nabojenten som sa at huset brant. Hun lurte på om vi var hjemme, forteller Vaidotas Neliubsis.

Privat

Ukjent brannårsak

Han og konen hadde da vært i Åsane for å handle mat og skulle hente datteren hos en venninne før de dro hjem.

De bråsnudde, og da de kom ut av Arnanipatunnelen kunne de se at huset sto i full fyr.

Inne i stuen var alt pyntet og klart til jul – til og med pakkene var lagt under treet.

– Det var ingen sjans til å slukke brannen, sier Neliubsis.

Han kommer opprinnelig fra Litauen og hadde bodd i huset i åtte år sammen med konen Lina og de to døtrene Justina og Dominyka på 12 og 17 år.

Både politi og brannvesen har gjort undersøkelser på branntomten, men foreløpig er brannårsaken ukjent. Det eneste familien vet, er at brannen startet i stuen.

– Det kan ha vært en kontakt, julepynten i juletreet eller dataladeren. Det er ingen som vet noe, sier Neliubsis.

Privat

Bor i leilighet

Etter brannen fikk familien tilbud fra en bekjent om å flytte over i en 3-roms leilighet i Arnatveit. Der skal de bo inntil de forhåpentligvis klarer å få kjøpt seg et nytt hus.

Familien hadde innboforsikring og jobber nå med å melde inn alt de hadde av verdier i boligen. Trolig er det snakk om verdier til flere hundre tusen kroner.

– Det er vondt å skrive ned alt. Gudene vet hva vi får igjen, sier familiefaren.

Etter brannen har familien fått god hjelp fra både naboer, Misjonskirken i Arna og bedriften Måkestad Byggservice der Neliubsis er ansatt.

«Tusen takk for alle som hjalp da vi var i nød, vi er takknemlig for all støtten vi fikk», skriver han i et innlegg på Facebook.

Tor Høvik

– Gråt i to døgn

Familien har likevel hadde det tøft etter den dramatiske opplevelsen.

– Vi må starte helt på nytt. Døtrene våre gråt i to døgn, og det er ikke lett for dem. Men det viktigste er at ingen av oss fikk skader. Det andre er bare materielle ting, sier Neliubsis.