Norges Handelshøyskole (NHH) og jussfakultetet er blant institusjonene som har strammet inn opplegget under fadderuken.

– Jeg synes det er gøy og sosialt. Det er kjekt at det er alkoholfritt, for da blir man bedre kjent. Ingen er helt seg selv når de er på fylla, sier Aurora Kvilhaugsvik (22), som nettopp har begynt på organisasjonspsykologi.

I bakgrunnen høres både jubelrop og taktløs tramping fra de rundt 80 studentene som har tatt veien til Nordneshallen for å spille kanonball.

For dem som ikke drikker

Szymon Rózycki (20) setter også pris på at det finnes avholdsarrangement i fadderuken, og har selv tatt initiativ til at psykologisk kanonball skulle legges inn i programmet.

– Jeg drikker ikke selv, og jeg vet at det er noen som kan føle seg satt ut av det vanlige opplegget. Det er fint at det finnes alkoholfrie arrangement som ikke bare er rettet mot folk som liker å gå på tur og som er skikkelig religiøse, legger Rózycki til.

Soufian Boukaddour, leder for psykologisk kanonball, sier at flere studenter gjerne må ta turen.

– Dette er både sosialt og et godt tilbud for dem som ikke drikker, sier han.

Fakta: Psykologisk kanonball Åpent arrangement. Finner sted fra klokken 19–20 på torsdager gjennom hele året. På en vanlig torsdag varierer oppmøtet fra 15 til 60 studenter. Holder til på St. Paul ungdomsskole.

– Fokus på sikkerhet

Flere fakultet og høgskoler i Bergen har dette året tatt grep for at de nye studentene skal få et trygt møte med studietilværelsen.

Blant dem er Norges Handelshøyskole (NHH).

– Studentenes første møte med NHH skal ikke bare være fest og moro, sier Linda Nøstbakken, professor og prorektor på NHH.

Hun forteller at skolen siden 2010, da en student ved skolen mistet livet under fadderuken, har hatt stort fokus på alkoholbruk og sikkerhet.

– Vi er svært imponerte over hvor høyt sikkerhet og beredskap har stått under de sist års fadderuker. Det finnes ikke et scenario fadderstyret ikke har tenkt på.

Ringer det en mor klokken halv to og spør hvor datteren er, har gruppene rutiner på hvem de skal kontakte – og hva de skal gjøre, sier Nøstbakken.

Tettere oppfølging

Denne uken skal likevel rektoratet være enda tettere på studentene enn tidligere år.

Parallelt med fadderuken arrangerer skolen obligatorisk velkomstuke.

– Studentenes første møte med skolen skal også være fag. Under velkomstuken møter vi studentene med frokost hver dag, før de blir presentert for foredrag og gruppearbeid. Ved ukeslutt skal de vise frem arbeidet, sier professor og prorektor Therese Sverdrup.

– I tillegg til dagsprogrammet på skolen, har også faddergruppene alkoholfrie alternativer. Ingen skal føle at det er et drikkepress for å delta på NHHs fadderuke, sier hun.

Rebusløp og kinokveld

Også jussfakultetet gjør sitt for å sikre at alle nye studenter skal føle seg inkludert.

– Vi har lagt til rette for at arrangementene som er i regi av oss ikke nødvendigvis behøver å omhandle alkohol, sier Celine Davidsen, leder for fadderkomiteen.

Hun forteller at det blant annet arrangeres rebusløp, aktivitetsdag og kinokveld.

– Disse arrangementene er alkoholfrie, legger hun til.

Må signere kontrakt

Fadderne må også signere en kontrakt hvor det blant annet står at de skal motvirke at fadderbarna opplever drikkepress.

– Vi vil anbefale enhver faddergruppe at det ikke bare står alkohol på bordet, men også for eksempel brus når fadderbarna kommer på vors, sier Davidsen.

– Dersom retningslinjene i kontrakten ikke følges, har fadderstyret rett til å klippe fadderbåndet som gir dem tilgang på arrangementene under uken.

– Avgjørende start

Høgskolen på Vestlandet (HVL) arrangerer i hovedsak to alkoholfrie arrangementer som trekker mange studenter: byvandring og idrettsturnering.

– Dette er de to best besøkte arrangementene i fadderuken, sier faddersjef Jonas Oliver Hui Dahl.

Han sier at fadderuken er det viktigste tiltaket høgskolen har i forbindelse med studiestart.

– Fadderuken er særlig viktig på utdanninger med lite gruppearbeid. Spesielt de største klassene har mest nytte av fadderuken. Det er bra når folk kjenner noen før de setter seg i forelesningssalen med mer enn hundre andre.