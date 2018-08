Arbeidet med å heve restene av lasteskipet «Server» utenfor Fedje startet fredag ettermiddag.

Lisbeth Kalve er på helgetur og bor i et hus like ved Hellesøy fyr. 100 meter utenfor stuevinduet er det hektisk aktivitet fredag kveld. En kran hevet opp en stor vrakrest fra den forliste båten «Server».

– Det er litt vanskelig å si hvilken del av skipet som ble tatt opp. Men det så ut som det var siden av båten. Det stakk ut en stang fra vrakdelen, sier Kalve.

Hun gikk utenfor og tok bilde av hevingen i 20-tiden fredag kveld.

– Vrakdelen roterte i luften før den ble lagt ned på dettet til lastebåten, forteller hun.

– Vrakdelen skal skjæres opp og heves i mindre deler, forklarer fungerende beredskapsdirektør Rune Bergstrøm i Kystverket.

Det Kypros-registrerte lasteskipet MS «Server» gikk på grunn og brakk i to ved Fedje 12. januar 2007.

– Har akseptert kravet

Det har vært mange rettsrunder rundt saken. Kystverket har hele tiden stått på at hele skipet må heves, men dette har ikke skjedd.

I mars i år leverte Kystverket et nytt pålegg om heving til rederiet. Forsikringsselskapet Gard har akseptert kravet fra Kystverket om heving og tar på seg kostnadene.

– Det er ikke olje igjen i vraket og hevingen skal skje uten forurensing, sier Bergstrøm.

– Kommenterer ikke detaljer

Svein Buvik, som har tittelen Senior Vice president i Gard AS, skriver til BT at operasjonen hittil går som planlagt og at rederen innretter seg etter påleggene fra norske myndigheter.

Han vil ikke fortelle hvordan arbeidet foregår eller hvor lang tid de regner med hevingen vil ta.

«Vi kommenterer ikke detaljer rundt slike operasjoner», skriver han i en e-post.

Opprydningen tok et halvt år

MS «Server» hadde anslagsvis 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel om bord da skipet forliste. Beregninger viste at mellom 300 og 500 tonn bunkersolje lekket ut i havet. Bunkersoljen la seg i fjæresteinene og på strendene over et større område ved Hellisøy fyr utenfor Fedje. Opprydningsarbeidet pågikk helt frem til sommeren 2007.

Om årsaken til forliset heter det blant annet at skipet gikk uten last, fløt høyt i sjøen og var utsatt for ekstrem sidevind, og at skipet antakelig ikke hadde nok ballastvann om bord. Derfor gikk propellen tidvis i friluft i de høye bølgene, noe som igjen ga redusert motorkraft – og grunnstøting.