Politiet finner ikke bevis for menneskehandel eller hallikvirksomhet.

I begynnelsen av februar pågrep politiet elleve rumenere, etter opplysninger om at en 16 år gammel jente var fraktet til Norge for sexsalg. Fire av dem ble siktet i saken, deriblant jentens besteforeldre.

Nå skal saken legges bort, et halvt år etter at den ble rullet opp, melder NRK.

– Politiet vil anbefale statsadvokaten om å henlegge saken på bevisets stilling, sier politiinspektør Sylvia Myklebust. Hun er påtaleleder for organisert kriminalitet ved Vest politidistrikt.

Årsaken er at politiet, til tross for grundig etterforskning, ikke har funnet nok bevis for menneskehandel og hallikvirksomhet mot 16-åringen.

– Vi har blant annet brukt lang tid på å avlytte og oversette samtaler. I disse lå det ingen fellende bevis. Skal vi ta ut tiltale, må det være bevis utover enhver rimelig tvil, sier Myklebust.

Fikk kritikk

Da politiet ville fengsle de fire siktede i februar, fikk de ikke medhold i retten. Rolf Knudsen, en av de fire forsvarerne, omtalte dette som et «fullstendig nederlag for påtalemyndigheten».

Ingen av de fire forsvarerne var imponert over politiets arbeid. De mente at politiet hadde en dårlig sak.

Politiadvokat Rudolf Christoffersen, som ledet etterforskningen, var uenig i denne kritikken.

– Når vi mistenker at en mindreårig blir utsatt for seksuelle overgrep, og vi mener å vite hvor hun er, så må vi prioritere å få vedkommende ut av en situasjon der hun blir utnyttet, sa han.

Den gang skulle politiet gå gjennom telefonsamtaler de hadde avlyttet.

Ørjan Deisz

Vurderer erstatningskrav

Rolf Knudsen sier til BT at han bare har NRKs opplysninger om at det går mot en henleggelse, men at han vil diskutere med sin klient å reise et erstatningskrav – dersom saken blir henlagt. Han forsvarer 16-åringens bestefar.

– Både min klient og de andre skulle aldri vært fremstilt for varetektsfengsling. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med dette, slår han fast.

Kaj Wigum, som forsvarer 16-åringens niese, mener i likhet med Knudsen at det er naturlig å diskutere et oppreisningskrav.

– Vilkårene for erstatning er helt åpenbart til stede. Det er kritikkverdig at politiet går til pågripelse uten at det var grunnlag for det, sier han.