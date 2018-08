Professor og ved Senter for rus- og avhengighetsforskning frykter at regjeringens assisterte heroinbehandling vil føre til overdoser.

– Det er flere alvorlige utilsiktede hendelser knyttet til stoffet. Injisering løper risikoen for overdoser og infeksjoner. Å behandle med heroininjeksjon to til tre ganger om dagen, gir pasientene i mindre grad muligheten til å komme i en god rehabiliteringssituasjon, sier Thomas Clausen til Vårt Land.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vil gå inn for et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin. Prosjektet skal ifølge Aftenposten starte i 2020 eller 2021.

50 i Bergen

Som BT tidligere har omtalt, er Bergen en av to byer det er aktuekt å igangsette dette prøveprosjektet i.

Helsebyråd Erlend Horn har tidligere uttalt at det i Bergen kanskje er 50 rusavhengige en slik heroinbehandling er aktuelt for.

Prioritering

– Kostnadsmessig er det et spørsmål om man skal prioritere heroinassistert behandling for 200–300 mennesker, eller forbedre dagens legemiddelassisterte behandling og få til et bedre løp for flere rusmisbrukere, sier Clausen.

Det er Helsedirektoratet som skal foreslå hvem som skal få den statlige heroinen, og hvordan.

Clausen mener også at dagens legemiddelassisterte behandling kommer med mange av de samme gevinstene som heroinassistert behandling vil ha: nemlig redusert kriminalitet og en forbedret helse- og livssituasjon for rusmisbrukere. På den annen side kan heroinassistert behandling være et tilbud til personer som ellers ikke vil oppsøke behandling.

Brukerorganisasjonene delt

Også Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er svært skeptisk til heroinassistert behandling. Organisasjonen mener det er for smalt tilbud, og at det først og fremst er uttrykk for symbolpolitikk fra regjeringens side.

Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) støtter tiltaket, og mener heroinassistert behandling er ett av tiltakene som det haster å få gjennomført.