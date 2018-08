Mandag bestemte politiet seg for å starte etterforskning av demningsskandalen i Bergen. Tirsdag leverer byrådet fra seg en foreløpig rapport om hva som har skjedd.

På morgenen tirsdag skal byrådet gi en orientering til alle gruppelederne i bystyret. Det skjer klokken 0915 på Rådhuset.

– Vi kommer til å legge frem en rapport som viser hvor langt vi er kommet. Vi er opptatt av å finne ut hvordan dette kunne skje, og finne ut av fakta i saken, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Politiet har allerede sett nok til å bestemme seg for å åpne opp en etterforskning av hva som skjedde da den midlertidige demningen ved Munkebotn brast onsdag i forrige uke.

«Etterforskningen har som mål å få klarhet i det faktiske hendelsesforløpet. Det naturlige tema for etterforskningen blir om vurderingene som er gjort i relasjon til tiltaket og den risikoen det har representert, har vært tilstrekkelig aktsomme. Det er for tidlig å si noe om noe straffbart har skjedd, og hvem som eventuelt kan holdes ansvarlige for dette», skriver politiet i en pressemelding.

Vil ta tid

Hvor lang tid etterforskningen vil ta, sier politiet er uvisst. De understreker samtidig at kommunen har tre måneders frist til å levere en rapport over hendelsen til NVE.

En foreløpig rapport, utarbeidet av Vann- og avløpsetaten, skal imidlertid legges frem av byrådet allerede på tirsdag.

Presentasjonen blir for et utvidet forretningsutvalg hvor gruppelederne til alle partiene i bystyret er representert.

– Vi kommer til å orientere byrådet muntlig i forkant av dette. Det blir en kort orientering med informasjonen vi har, uten noen vurderinger av det, sier Tryti.

– Har det kommet frem noe nytt i forbindelse med rapporten?

– Vi jobber så klart med å få frem fakta på bordet. Men jeg har ikke fått noen foreløpige rapporter ennå.

– Hvem visste hva i kommunen og når?

– Det er et av spørsmålene vi selvsagt skal undersøke nærmere, svarer Tryti.

Etterlyser svar

Byutviklingsbyråden har allerede høstet kritikk fra Høyre for å være «usynlig» i denne saken. De krever alle fakta på bordet før de tar stilling til om de kan ha tillit til henne som byråd. Flere partier deler kritikken.

– Jeg synes også byråden som politisk ansvarlig burde vært mer synlig i saken og redegjort for hvilke vurderinger som er gjort i forkant. Var hun kjent med de anbefalingene og varslene som kom i forkant? Dette er en alvorlig sak, sier varaordfører Marita Moltu (PDK).

Ove-Sverre Bjørdal (Sp) deler behovet for en redegjørelse.

– Så får vi på grunnlag av det vurdere videre oppfølging. Jeg er mest opptatt av hva som er gjort, ikke hvem som har frontet det så langt. Ansvaret ligger uansett på byrådet.

– Virker dårlig håndtert

MDGs Sondre Båtstrand er enig.

– Det virker som at saken er dårlig håndtert fra byrådets side, og jeg støtter Høyres ønske om en redegjørelse. Når advarsler fra ekspert blir ignorert, må byrådet stilles til ansvar.

Også Rødt stiller seg flere spørsmål i etterkant av onsdagens hendelse.

– Det har jo kommet frem at kommunen ble advart av Multiconsult før demningen brast, og det er vel liten tvil om at det er kommunen som har det overordnede ansvaret. Da er det grunn til å stille spørsmål ved løsningene som ble valgt.

Frps Tor Woldseth sier saken er «ganske alvorlig».

– Tryti er mye på banen ellers, hvor hun var her vet jeg ikke. Men hun må forklare og informere mer om det som er gjort.