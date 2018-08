Politiet melder onsdag morgen om en ulykke ved Kollevåg på Askøy. En fritidsbåt kantret. To personer havnet i sjøen. De skal være nedkjølte og er sendt til Haukeland med ambulanse.

– Vi fikk melding klokken 06.10. Innringeren var ute på sjøen da han kom over to menn som satt på kjølen av en kantret fritidsbåt. Han fikk berget dem om bord i sin egen båt, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

Halvtime i sjøen

Samsonsen sier mennene har sittet på kjølen av fritidsbåten i 20–30 minutter før de ble funnet. Mennene er ifølge politiet i 40-50-årene.

Fritidsbåtene er på rundt 15 fot og har en påhengsmotor på 9,9 hk. Båten gikk rundt i Hauglandsosen like utenfor Hetlevik.

Gir ros for innsats

Lensmann Torgils Lutro ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannskontor sier at politiet har vært på stedet. Båten er slept til land ved Kollevåg.

– Vi har snakket med redningsmannen og gitt ham ros for innsatsen. Det var bare tilfeldig at han var i området. Mennene skal ha vært på vei fra sør til nord på Askøy da båten kantret. De to mennene som ble berget vil vi prøve å få avhørt senere i dag, sier Lutro.