– Det var en ren tilfeldighet at vi oppdaget de to mennene som kjempet for livet i sjøen, sier Leon Bjånes, som bor i Kollevåg på Askøy.

Politiet meldte onsdag morgen om en båtulykke i Hauglandsosen ved Askøy. En fritidsbåt hadde kantret. To personer havnet i sjøen. Nedkjølte og forkomne ble de fraktet til Haukeland med ambulanse.

De to mennene på 52 og 53 år kan trolig takke en tidligere styrmann på redningsskøytene og hans kamerat for at de er i live.

Skulle på havet

– Vi la tidlig ut fra Kollevåg. Klokken var vel 05.00 da vi la fra land. Målet var å fiske på havet denne dagen. Ute i Hauglandsosen skjønte vi at været var såpass dårlig at vi ombestemte oss, men vi ville kjøre litt lengre ut i fjorden for å sjekke, forteller Bjånes.

Det var såvidt begynt å lysne av dag, men sikten var dårlig.

– Vi var i ferd med å snu for å kjøre mot land da vi tilfeldigvis skimtet en båt som lå opp/ned i sjøen. Det var noen reflekser fra den gode hodelykten min som gjorde at vi oppdaget de to mennene i sjøen, sier Bjånes.

– Klarte ikke snakke

Da redningsmennene kom frem til den havarerte lettbåten, lå de to mennene og klamret seg til den veltede båten.

– Den ene holdt seg fast i baugen, mens den andre lå mer under enn over vann da vi kom frem. En av mennene var så nedkjølt og forkommen at han ikke klarte å snakke. Vi måtte hale han om bord i båten vår, sier Bjånes.

Bjånes mener at de kom til i rette tid og at mennene neppe ville klart å holde seg fast særlig lenger.

Ga dem mat og drikke

– På vei mot land ga vi dem mat og drikke. Vi kontaktet politiet som tok over da vi kom til lands ved grillhyttene i Kollevåg. Etter ti år som styrmann og redningsmann på «Bjarne Kyrkjebø», er min erfaring at dette ville ha gått galt om vi ikke tilfeldigvis hadde vært i nærheten.

Bjånes sier at karene som havnet i sjøen hadde redningsvester på seg og var godt kledd.

– Glad det gikk bra

– Dårlig sjømannskap var nok en del av forklaringen da de plutselig ble tatt av en bølge og gikk rundt. På vei mot land takket de oss for at vi hadde reddet dem. Jeg er bare glad for at dette gikk bra, sier Bjånes, som ikke ønsker oppmerksomhet i form av bilde i avisen.

Bjånes og kameraten kom over karene i sjøen cirka 05.30. Klokken 06.10 hadde de fått mennene om bord og fikk varslet politiet.

– Innringeren var ute på sjøen da han kom over to menn som satt på kjølen av en kantret fritidsbåt. Han fikk berget dem om bord i sin egen båt, opplyser operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

Lettere skadet

Samsonsen sier mennene har sittet på kjølen av fritidsbåten i 20–30 minutter før de ble funnet. Mennene er ifølge politiet i 50-årene.

Haukeland sykehus skriver i en pressemelding like før 11 at de to mennene, på henholdvis 52 og 53 år, er lettere skadet etter ulykken.

Fritidsbåtene er på rundt 15 fot og har en påhengsmotor på 9,9 hk. Båten gikk rundt i Hauglandsosen like utenfor Hetlevik.

Gir ros for innsats

Lensmann Torgils Lutro ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannskontor sier at politiet har vært på stedet. Båten er slept til land ved Kollevåg.

– Vi har snakket med redningsmannen og gitt ham ros for innsatsen. Det var bare tilfeldig at han var i området. Mennene skal ha vært på vei fra sør til nord på Askøy da båten kantret. De to mennene som ble berget vil vi prøve å få avhørt senere i dag, sier Lutro.