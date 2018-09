BERØMT I KINA: Over hodene til Lasse Engesæter og Leif Havelin henger bildene av de berømte norske: Grieg, Ibsen og leddregisteret. FOTO: Tuva Åserud

Riddere av de kunstige ledd

Hver fjerde nordmann må regne med å få ett eller flere kunstige ledd i løpet av livet. Disse to karene har gjort en stor innsats for å sikre at det går bra.