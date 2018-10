Jørgen Johnsen frå Tromsø har funne varmt fellesskap i strikkinga. I helga var han på strikkefestival i Salhus. – Eg blir godt lagt merke til, seier 23-åringen.

Den gamle trikotasjefabrikken i Salhus har ikkje vore travlare sidan velmaktsdagane i etterkrigstida, og bygda har knapt hatt så mange tilreisande sidan Bodø-bandet «One, two six» spelte til striledans i siste halvdel av sekstitalet.

Strikkefestivalen har i si tredje utgåve samla rekordmange deltakarar, rundt 1500 påmelde. Og kjønnsubalansen i fabrikklokala er endå meir markant enn den gongen fabrikken gjekk for full maskin.

Jørgen Johnsen er ein av berre tre menn som har teke turen til industristaden lengst nordvest i Bergen. Strikking er i vinden, men held fram med å vera ein dameting.

Livslang hobby

– Det var ei jente eg var forelska i i tenåra. Ho skulle strikka seg ein poncho. Det er ei langdryg affære. Eg strekte meg langt for å kapra henne, så eg tok opp att strikkinga eg hadde lært av mor og bestemor, fortel Johnsen.

Jenta vart det slutt med. Sjølv strikking kunne ikkje berga den relasjonen, viste det seg. Men om det ikkje vart livslang kjærleik, så skaffa han seg ein livslang hobby, tromsøværingen.

– Eg strikka mitt første par med vottar saman med den dåverande kjærasten. Sidan har eg strikka meir enn 60 fleire. Og fem-seks genserar. Eg har investert mykje energi i strikkinga, smiler Johnsen.

Knut Langeland

Strikkepodkast

Så mykje at han fann det fullkome naturleg å ta turen til Bergen Strikkefestival i Salhus, som synest å ha etablert seg som ei attraktiv storhending for dei strikkefrelste.

Til Salhus den siste helga i september kom det folk frå fjern og nær.

Jørgen Johnsen hadde til dømes kome frå Oslo, der han studerer teologi ved Menighetsfakultetet på tredje året.

Strikkinga er blitt ein viktig aktivitet i livet hans. No har han endåtil teke til med å laga strikkepodkast, «Ferdigstrikka».

Den ferskaste blei spelt inn, med publikum, på «Ullaloftet» i det som i 130 år var AS Salhus Tricotagefabrik.

Det sit tekstilhistorie i veggane her i sjøkanten i Salhus.

Ann Kristin Ramstrøm, som er avdelingsleiar ved Norsk Trikotasjemuseum, trur nettopp dei historiske lokala er med på å gi Bergen Strikkefestival eit særeige preg. Samstundes er det ei utfordring for festivalen at dei ikkje har lokale til å veksa vidare i.

Knut Langeland

Ein hyllest til tekstilarbeidarane

– Vi opnar heile fabrikken i samband med festivalen, slik at folk kan få pusta i den lufta og i det miljøet som var her den gongen arbeidarane sleit og produserte ved desse maskinene. No stangar vi hovudet i taket, men omgjevnadane er viktige for oss. Det er her vi skal vera, og halda fram med å hylla tekstilarbeidarane, seier Ramstrøm, som opplever at folk trivest og gjerne vil koma att.

Rundt 50 frivillige er i aktivitet for å få alt til å gå rundt. I tillegg til om lag 20 tilsette.

– Med det mannskapet klarer vi det akkurat, seier Ramstrøm.

Fire strikkeglade damer har teke turen frå Køge utanfor København. Dei er opphavleg frå Færøyane, men har vore busette i Danmark i mange år. I 19 av desse åra har dei hatt strikkeklubb.

Som yoga

– Korleis hamna de i Salhus?

– Vi gugla «strikkefestival» og fann denne. Her har vi vore på foredrag og workshops, fått ny inspirasjon og funne eit stort interessefellesskap. Lært mykje, fortel Gudrun Hedinsdottir. Ho beskriv strikking som ein form for yoga.

– Noko å fordjupa seg i, men likevel totalt avslappande.

Kristin Carlsson og Carin Muren var i Salhus også for eit år sidan. Det gav såpass meirsmak at dei tok med seg to venninner og fann vegen over fjellet også i år. Dei får ulike reaksjonar når dei fortel at dei skal bruka helga på strikkefestival.

– Musikkfestival er det vanleg å reisa på. Annleis er det med strikkefestival. Ein blir sett på litt som ein ufo, seier dei.

– Men for oss har dette svart til alle forventningane. Her får vi godkjensla, seier Carin Muren.