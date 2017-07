Lørdag ble hunden Lucky funnet alene og forlatt på Gaularfjellet. Nå har historien fått en lykkelig slutt.

– Nå er alt bare fryd og gammen. Mysteriet er løst og Lucky er gjenforent med eieren. Det var stor gjensynsglede hos begge to, sier en lettet og glad Bettina Astor i Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane.

Det var på lørdag at hunden Lucky ble funnet langs en elv på Gaularfjellet av en familie fra Vågsøy. Hunden sto og gjødde, alene og forlatt.

Det var NRK Sogn og Fjordane som først omtalte saken.

Hunden, som etter hvert fikk navnet «Lucky», ble plassert hos en fôrvertfamilie i Vetlefjorden, men flere døgn senere var det fortsatt ingen eier som hadde meldt seg.

Kom bort på fjelltur

Tirsdag formiddag fikk Dyrebeskyttelsen endelig kontakt med eieren av Lucky. Ifølge Astor hadde eieren leitet etter hunden sin i dagevis, men på feil fjell.

Lucky har nemlig beveget seg over en avstand som få kunne ha forestilt seg, over høyfjell, elver og stryk.

– Det er dårlig telefondekning i området, og uten internett og FM-nett, har ikke eieren fått med seg nyhetene de siste dagene. Han har vært uvitende både om bekymringene for ham selv, og om funnet av hunden, forteller Astor.

Eieren ble imidlertid utrolig lettet da familien kunne fortelle at hunden var funnet, og tok da straks kontakt med politi og Dyrebeskyttelsen.

Det ble fryktet at Lucky kunne ha en forulykket eier i fjellet da ingen meldte seg. Det ble satt i gang leteaksjoner i fjellet etter eieren, spesielt langs elven der hunden ble funnet, men nå viste altså mysteriet seg å ha en naturlig forklaring.

Lucky, som egentlig har et annet navn, er vant til å gå på tur, og det var på en fjelltur at hun kom bort fra eieren. Hunden hadde vært i bånd, men ble sluppet løs en kort periode. Det var da Lucky kom bort fra eieren. Dette skal være første gang den åtte år gamle hunden har stukket av.

Privat

Får mikrochip

Eieren, som ønsker å være anonym, er svært ydmyk over bekymringen og omtanken som folk har vist de siste dagene, opplyser Astor.

Han har på eget initiativ gjort opp for alle utgifter til hotellopphold, kjøring, mat og veterinær. Nå får også hunden mikrochip, opplyser Astor.

– Vi er utrolig glade for at hund og eier er trygt hjemme igjen, og vi er veldig takknemlige for at så mange har engasjert seg. Vi hjelper årlig svært mange bortkomne dyr, først og fremst katter, og vi skulle ønske at engasjementet var like stort der, sier en takknemlig Bettina Astor i Dyrebeskyttelsen.