Ettåring innlagt på sykehus.

En ettåring ble i begynnelsen av juli innlagt på barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus med E. coli. Barnet var smittet av en bakterievariant som heter EHEC, som kan – hvis den utvikler seg – gi komplikasjoner som nyresvikt for blant andre små barn.

National Library of Medicine / Institute of Hygiene, University Münster, Tyskland (uten copyright)

Ikke sammenheng

Hos den aktuelle ettåringen utviklet ikke bakterien seg videre, og barnet er nå utskrevet og i god form, ifølge assisterende kommuneoverlege Arve Bang.

I slutten av mai fikk fem personer i Bergen påvist E. coli.

– Ut fra det vi vet nå, har dette nye tilfellet ikke noe sammenheng med utbruddet i mai, sier Bang.

Ikke i utlandet

Smittevernoverlege Kari Stidal Øystese i Bergen kommune sa til BT i mai at de ser flere tilfeller av E. coli hvert eneste år, men tilfellene er hovedsakelig knyttet til utenlands– og turistreiser.

– Ettåringen som nå ble innlagt, har ikke vært i utlandet, sier kommuneoverlegen.

Økt risiko

Arve Bang sier grunnen til at vi oftere blir smittet i utlandet, er at vi gjerne ikke er så nøye med håndhygienen når vi er ute og reiser. Og at vi har mindre kontroll over det vi spiser på reise, siden vi da er mer ute og spiser i stedet for å lage mat på eget kjøkken.

– I tillegg er forekomsten av smittsomme sykdommer generelt er mye større sørover i Europa. Dermed øker også risikoen for å bli smittet, sier han.

Varslet Mattilsynet

Kommunen har varslet Mattilsynet, som skal gjennomføre intervju med barnets foreldre for om mulig finne smittekilden.