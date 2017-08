Men det finnes én mulighet.

Om under to måneder går startskuddet for sykkel-VM 2017 i Bergen. Og med det ventes det store folkemengder både til sentrum og omegn.

Sportsdirektør Torjus Larsen i organisasjonskomiteen Bergen 2017, som skal arrangere sykkel-VM, forteller at de er svært opptatt av å sikre VM-løypen for både syklister og publikum.

Kan falle i sjøen

– Det er blant annet lagt opp til at politiet skal ha oppsyn på flere av broene som ligger i VM-løypen, som Rongesundsbroen, Sotrabrua, Puddefjordsbroen og Askøybrua. Her forventer vi at mange ønsker å stå, og blir trengselen for stor, er det fare for at noen kan tippe over kanten og falle i sjøen, sier Larsen.

Larsen sier at de også vil sette opp flere ekstra gjerder i løypen der gjerdene ikke blir oppgradert, som ved Rothaugen skole.

– På befaring avdekket vi at dette gjerdet var svakt. Dette er et område hvor man kan se rytt­erne passere i Nye Sandviksvei, og så se dem passere i Sjøgaten nedenfor. Hvis det da er mange som lener seg på gjerdet som står der nå, er det stor fare for at de faller ned, sier Larsen.

Bergen 2017

Ikke åpent for publikum

Ifølge politioverbetjent Kjetil Øyri, prosjektleder for politiinnsatsen under sykkel-VM, vil ingen av broene i VM-løypen være åpne tilrettelagte publikumssoner.

– Det blir i utgangspunktet forbudt for publikum å stå på alle disse broene under rittet. Det er av hensyn til sikkerheten for ryttere og publikum. Vi kan ikke risikere at publikum går ut i traseen og skaper uønskede hendelser. Det kan også lett oppstå trengsel og panikk med mange folk på broene, og da er faren for å falle i sjøen stor, sier Øyri.

Det er allerede bestemt at Sotrabrua og Askøybrua blir stengt for ordinær trafikk noen timer på rittdager under sykkel-VM. Sotrabrua vil også være stengt for gående, mens det på Askøybrua vil være mulig for fotgjengere å komme over.

Fakta: Sykkel-VM Bergen, Fjell, Øygarden og Askøy er vertskap for VM i landeveissykling 16.-24. september i år.

Mesterskapet kommer til å prege byen i disse dagene, da alle de 12 rittene går i bygater og på landeveier – og ikke på lukkede arenaer.

Det er ventet at 1150 utøvere fra mer enn 80 nasjoner vil delta, og 300 millioner TV-seere vil følge mesterskapet.

Over 500.000 tilskuere er forventet, og det regnes med cirka 6000 akkrediterte. Det skal også arrangeres flere publikumsritt, samt et kulturprogram.

Totalt vil mellom 1500 og 2000 frivillige være i sving.

Kan gå til og fra jobb

– På Sotrabrua er det uansett ikke fortau og ikke egnet for gående. På Askøybrua er det fortau, og her vil det kun være mulig å gå over dersom man for eksempel skal til og fra jobb. Men det vil bli regulert av vakter og politi på stedet, sier Øyri, og legger til:

– Mange av småbroene er heller ikke laget for at det kan stå et stort antall mennesker der og derfor vil disse broene være stengt for publikum.

Øyri forteller imidlertid at noen av broene vil være åpne for publikumsinnslag. Er det organisasjoner eller lag som vil gjøre noe spesielt, kan de søke politiet om tillatelse til å stå der.

Kan stoppe løpet

– Jeg vet det er noen som har planer på Askøybrua, og har fått tillatelse til å stå der. Men i utgangspunktet skal broene kun brukes til rittet og til utrykningskjøretøy. Vi har plikt til å hjelpe folk, og om nødvendig må vi stoppe løpet dersom det trengs for at utrykningskjøretøyer skal komme frem.

Arrangøren av sykkel-VM henter 40 kilometer med gjerder som skal settes opp rundt løypen. Øyri ber folk stå der det er oppmerket for publikum, og at de retter seg etter sperringer som settes ut langs løypen.

– Har vi flaks med været, vil det bli et stort antall mennesker ved løypene og i sentrum. Dette er en fin mulighet til å få med seg et gedigent arrangement.