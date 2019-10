Sp vil fremme forslag om å oppløse Vestland fylke: – Ikke i tråd med avtalen de har signert, sier MDG

Senterpartiet varsler et forslag om skilsmisse mellom fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. – Overraskende og skuffende, sier samarbeidspartneren MDG.

SPLID: Sigurd Reksnes er leder i Sogn og Fjordane Senterparti, og vil ha skilsmisse. Natalia Golis (MDG) er påtroppende fylkesvaraordfører og vil i stedet invitere Rogaland inn i nye forhandlinger. De to partiene har nylig signert en samarbeidsavtale på fylkesnivå.

Leder i Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes, sier til NRK at det er nye flertall i Viken og Troms og Finnmark og ønsket om å skille seg ved fødselen som er utgangspunktet. Denne stemningen har nå spredd seg til Sogn og Fjordane.

– Nå rakner jo hele regionreformen, og det forandrer alt for vår del, sier Reksnes.

PÅTROPPENDE: Jon Askeland (Sp) tar over som fylkesordfører for Anne Gine Hestetun (Ap). Nå fremmes forslag fra hans eget parti om skilsmisse i Vestland. Rune Sævig (arkiv)

– Skal bygge Vestland

Det er nettopp Senterpartiet som har fått fylkesordføreren i nye Vestland fylke gjennom et samarbeid med Sp, KrF, MDG, Sv og Ap. Påtroppende fylkesordfører Jon Askeland sier imidlertid at han ikke har noen foreløpig plan om å oppløse Vestland.

– Jeg er gitt et oppdrag fra seks samarbeidspartier som utgjør flertallet i Vestland. De har inngått en avtale om å bygge Vestland fylkeskommune. Punktum. Det står ingenting der om å oppløse den nye regionen, sier han, men legger til:

– Hva partiene gjør nasjonalt er en annen sak.

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum sier at han vil støtte en eventuell skilsmissesøknad fra Vestland i Stortinget.

SAMARBEIDET: Spørsmålet om reversing kan skape splid i samarbeide kan skape splid i samarbeidet mellom Sp, KrF, MDG, Sv og Ap. - Jeg forventer Askeland holder avtalen han har signert, sier Natalia Golis i MDG, som er nummer tre fra venstre her. Rune Sævig

– Ikke i tråd med avtalen

Natalia Golis fra Miljøpartiet de grønne blir ny fylkesvaraordfører i Vestland. Hun ble svært overrasket og skuffet da hun fikk høre om Reksnes sine utspill, og mener forslaget ikke er forenlig med avtalen Sp har signert med MDG og de fem andre samarbeidspartiene.

– Dette har ikke blitt nevnt i forhandlingene med et ord. Jeg forventer at Jon Askeland står ved avtalen, samtidig som jeg synes det skal være rom for forskjellige meninger, også innad i partiene. Det er det også i MDG, sier Golis.

Hun personlig er imot en reversing, og vil isteden invitere Rogaland inn i nye forhandlinger om å utvide vestlandsfylket enda mer.

– Denne sammenslåingen er vedtatt i en demokratisk prosess i to fylkesting, der Senterpartiet stemte for. Det vi derimot alle er frustrerte over er at vi ikke har fått overføringene vi ble lovet dersom vi slo oss sammen.

Venter stor nasjonal diskusjon

Ironisk nok er Senterpartiet en av arkitektene bak hele sammenslåingen. Sp-politiker Jenny Følling ledet forhandlingene med Hordaland i rollen som fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Partiet stemte også for å slå sammen de to fylkene, men Reksnes sier til NRK at den støtten kom med visse krav: De vil kun støtte sammenslåingen dersom det faktisk blir en regionreform, og man ender opp med rundt ti fylker.

– Dersom Troms og Finnmark og Viken ikke blir noe av, så skjer jo ikke det. Da er ikke vilkåret innfridd, og da må det få konsekvenser for oss, sier Reksnes.

Mener Sv bør støtte skilsmissesøknaden

Askeland vil ikke svare på om han er enig med sin partifelle.

– Han er i sin fulle rett til å si det. Jeg har et annet mandat, og kan verken si for eller imot. Saken må i så fall komme opp i fylkestinget, og det står ikke på tapetet så langt. Dette er også en stor nasjonal diskusjon, og hvordan den utarter, kan ikke jeg mene noe om nå.

Medlem i fylkesstyret til Vestland Sv, Åsmund Berthelsen, mener også de bør støtte en eventuell skilsmissesøknad fra Sp.

– Vi har ikke drøftet saken ennå i fylkeslaget ennå, men personlig er jeg for. Årsaken er at regjeringen ikke har gitt de nye fylkene nye oppgaver slik som de lovte, sier Berthelsen.