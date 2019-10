Skuffet over Senterpartiet sitt skilsmisseforslag: – Uaktuelt

Senterpartiet varsler et forslag om skilsmisse mellom fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. – Ikke i tråd med avtalen de har signert, sier Ap.

SPLID: Sigurd Reksnes er leder i Sogn og Fjordane Senterparti, og vil ha skilsmisse. Natalia Golis (MDG) og Anne Gine Hestetun (Ap) krever at de holder seg til avtalen de har signert.

Allerede før ekteskapet mellom Hordaland og Sogn og Fjordane er trådt i kraft, begynner Senterpartiet å diskutere muligheten for skilsmisse.

Inspirasjonen kommer av nye flertall som ønsker å oppløse både Viken og Troms og Finnmark.

Til BT sier leder for Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes, at forutsetningen for vedtaket om å danne Vestland fylke er borte.

– Vi i Sogn og Fjordane forutsatte at sammenslåingen var en del av en reell regionreform, med omtrent ti regioner. Blir Viken, Innlandet og Troms og Finnmark innvilget oppløsning er den forutsetningen borte så det holder, sier han.

VIL SKILLES: Fylkesleder i Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes, vil oppheve fylkessammenslåingen til tross for partiet hans stemte for både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Tor Høvik

Garanterer sak om oppløsning

Reksnes mener heller ikke staten har fulgt opp lovnader om mer ansvar og økonomiske ressurser.

–Det eneste vi har fått ansvaret for er ting staten ikke har lyst til å drive med selv lenger. Vi mangler og 500 millioner for å få budsjettet til Vestland til å gå opp, og må starte sammenslåingen med massive nedskjæringer. Det må bli slutt på å rosemale disse sammenslåingene, sier han.

Reksnes mener derfor at dersom det blir et nytt flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget om to år, vil debatten om å oppløse Vestland starte.

– Det er nesten garantert at en av de 65 representantene vil ta det opp. Dette er en snøball som ruller.

– Skal bygge Vestland

Det er nettopp Senterpartiet som har fått fylkesordføreren i nye Vestland fylke gjennom et samarbeid med Sp, KrF, MDG, SV og Ap. Påtroppende fylkesordfører Jon Askeland sier imidlertid at han ikke har noen foreløpig plan om å oppløse Vestland.

– Jeg er gitt et oppdrag fra seks samarbeidspartier som utgjør flertallet i Vestland. De har inngått en avtale om å bygge Vestland fylkeskommune. Punktum. Det står ingenting der om å oppløse den nye regionen, sier han, men legger til:

– Hva partiene gjør nasjonalt er en annen sak.

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum sier at han vil støtte en eventuell skilsmissesøknad fra Vestland i Stortinget.

– Ikke i tråd med avtalen

Natalia Golis fra Miljøpartiet de grønne blir ny fylkesvaraordfører i Vestland. Hun ble svært overrasket og skuffet da hun fikk høre om Reksnes sine utspill.

– Dette har ikke blitt nevnt i forhandlingene med et ord. Jeg forventer at Jon Askeland står ved samarbeidsavtalen, samtidig som jeg synes det skal være rom for forskjellige meninger, også innad i partiene. Det er det også i MDG, sier Golis.

Hun personlig er imot en reversing, og vil isteden invitere Rogaland inn i nye forhandlinger om å utvide vestlandsfylket enda mer.

PÅTROPPENDE: Jon Askeland (Sp) tar over som fylkesordfører for Anne Gine Hestetun (Ap). Nå fremmes forslag fra hans eget parti om skilsmisse i Vestland. Rune Sævig (arkiv)

Arbeiderpartiet: – Uaktuelt

Arbeiderpartiet er også en del av samarbeidsavtalen med Senterpartiet. Avtroppende fylkesordfører Anne Gine Hestetun synes ikke noe om utspillet fra Reksnes.

– Jeg er overrasket over at de kommer med dette nå. Hadde de hatt behov for å diskutere det, burde de tatt det opp da vi forhandlet. Det gjorde de ikke. Jeg forventer at vår samarbeidspartner er lojal til den politiske plattformen vi er blitt enige om, sier Hestetun til BT.

Hun har ingen tro på at Reksnes vil få gjennomslag for skilsmissen.

– Det er fylkestinget som må søke om en reversing av Vestland fylkeskommune, og det er det ikke flertall for. Derfor er det ut ifra min vurdering uaktuelt.

SAMARBEIDET: Spørsmålet om reversing kan skape splid i samarbeidet mellom Sp, KrF, MDG, SV og Ap. – Jeg forventer Askeland holder avtalen han har signert, sier Natalia Golis i MDG, som er nummer tre fra venstre her. Rune Sævig

Venter stor nasjonal diskusjon

Ironisk nok er Senterpartiet en av arkitektene bak hele sammenslåingen. Sp-politiker Jenny Følling ledet forhandlingene med Hordaland i rollen som fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Til BT sier Reksnes at han ikke ser for seg noe brått brudd mellom Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Jeg er fullstendig klar over at det ikke finnes noen quick fix. Det virker vel så krevende å løse opp som det var å slå seg sammen, sier han.

At Hestetun mener han ikke har flertall for en skilsmisse kommenterer han slik:

– Vi får vel se.