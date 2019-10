1500 var rammet av strømbrudd

Strømmen gikk i området ved Fridalen og Wergeland. På Ulriksbanen sto vognene.

KØER: Køene strekker seg ut av lokalene til Ulriksbanen, etter at strømmen gikk i formiddag. Eystein Røssum

– Nå har alle strøm igjen. Vi har funnet feilen, men vi har ikke fått rettet den. Når vi fant feilen gjorde det at vi kunne omkople strømmen, sier Jarle Hodne, kommunikasjonsrådgiver i BKK søndag formiddag.

Klokken 11.45 mistet 1500 husstander strømmen i området ved Fridalen og Wergeland.

Under feilsøkingen fant BKK blant annet feil på en kabel.

Visste ikke årsaken

Dette er det andre strømbrudd i området i oktober.

– Det eneste vi vet om er at det er graveaktivitet i området, uten at vi kan fastslå at det er årsaken til strømbruddet. Vi har folk ute som står på for å koble strømmen tilbake så fort som mulig, sa kommunikasjonsrådgiveren tidligere søndag.

STRØMBRUDD: Ifølge BKKs oversikt er det dette området som var rammet. Skjermdump BKK

Ulriksbanen står

– Det er for dårlig at det tar så lang tid å få strømmen tilbake.

Det sa Tony Hutchinson, daglig leder i Ulriksbanen ved 12.40-tiden søndag ettermiddag.

Da hadde banen stått i 40 minutter, og strømmen var fortsatt ikke kommet tilbake ved nedre stasjon.

– Vi fikk kjørt vognene inn til stasjonen ved hjelp av nødmotoren, så det var ingen passasjerer som ble sittende fast, sa Hutchinson.