1500 er rammet av strømbrudd

Strømmen er gått i området ved Fridalen og Wergeland. På Ulriksbanen står vognene.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

KØER: Køene strekker seg ut av lokalene til Ulriksbanen, etter at strømmen gikk i formiddag. Eystein Røssum

– Siden 11.45 har strømmen vært ute, sier Jarle Hodne, kommunikasjonsrådgiver i BKK.

Vet ikke årsaken

Foreløpig vet ikke BKK årsaken til strømbruddet. 1.500 kunder er berørt av strømbruddet i området ved Fridalen og Wergeland.

– Vi har funnet feil på en kabel, men vi har sett at det også er andre feil. De må vi finne før vi kan koble strømmen tilbake, sier Hodne.

Dette er det andre strømbrudd i området i oktober.

– Det eneste vi vet om er at det er graveaktivitet i området, uten at vi kan fastslå at det er årsaken til strømbruddet. Vi har folk ute som står på for å koble strømmen tilbake så fort som mulig, sier kommunikasjonsrådgiveren.

STRØMBRUDD: Ifølge BKKs oversikt er det dette området som er rammet. Skjermdump BKK

Ulriksbanen står

– Det er for dårlig at det tar så lang tid å få strømmen tilbake.

Det sier Tony Hutchinson, daglig leder i Ulriksbanen. Ved 12.40-tiden søndag ettermiddag hadde banen stått i 40 minutter, og strømmen var fortsatt ikke kommet tilbake ved nedre stasjon.

– Vi fikk kjørt vognene inn til stasjonen ved hjelp av nødmotoren, så det var ingen passasjerer som ble sittende fast, sier Hutchinson.