Gutt (11) hentet av luftambulanse etter motorsykkelulykke

Ulykken skjedde på en motorsportbane ved Utne i Ullensvang lørdag.

For mindre enn 1 time siden

Politiet ble varslet klokken 12.43 lørdag og rykket ut til Utne i Hardanger for å snakke med vitner og andre involverte.

– Gutten skal ha landet litt skjevt under et hopp. Han hadde smerter i magen og litt tungt for å puste, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit til BT.

Den elleve år gamle føreren av motorsykkelen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus etter ulykken, som skjedde inne på en motorsportbane ved Fjordavegen ved Utne.

– Politiet har opprettet sak, sier Kolltveit.

Skadeomfanget til gutten er ukjent, men han var ifølge politiet ved bevissthet da han ble hentet av luftambulansen.