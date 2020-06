Stalheimskleiva stengt ut året etter ras

Den 1,5 kilometer lange veistrekningen er stengt på grunn av rasfare.

22. mai var det like før en gjeng med teltere ble tatt av et steinras i Stalheimskleiva. Foto: Privat

Stalheimskleiva på E16 i Voss er en populær turistattraksjon, men blir et feriemål få får oppleve i år.

5. juni meldte Statens vegvesen at den 1,5 kilometer lange veistrekningen er stengt ut året.

– Hver vår gjør vi en befaring av veien. I år oppdaget vi en mur som er ganske ustabil, og det er stor fare for at den kan rase, sier Svenn Finden, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Ifølge Finden er det ikke forsvarlig å kjøre på veien, og Statens vegvesen har valgt å stenge den på grunn av rasfaren.

Det var Avisa Hordaland som omtalte saken først.

Fikk ikke beskjed

22. mai ble en gjeng teltere nesten tatt av steinras da de satte opp teltene sine nederst i Stalheimskleiva.

Ingrid Tønneberg, daglig leder ved Stalheim hotell, forteller at de først oppdaget at veien var stengt da de lurte på hvorfor steinene fra raset fortsatt lå i veibanen.

Hun er skuffet over at hotellet ikke fikk beskjed om stengningen, men håper at turistene fortsatt vil besøke hotellet i sommer.

– Folk kommer seg til hotellet på andre veier også, men det er dumt at de som kommer til oss ikke får muligheten til å oppleve Stalheimskleiva, forteller Tønneberg.

Vernet vei

Den ustabile muren er mellom 25 og 30 meter lang og står i fare for å rase sammen på grunn av utvasking i grunnen den står på.

– Vi har ikke helt oversikt ennå, men i tillegg til den ustabile muren er det også generell rasfare på stedet, sier Finden.

Veien er stengt frem til 2021 fordi arbeidet med å gjøre den trygg igjen er omfattende. Før arbeidet begynner, må Statens vegvesen få en oversikt over stedet og planlegge hvordan det skal gjennomføres.

Stalheimskleiva ble bygget på 1850-tallet og har i dag vernestatus. Det betyr at arbeidet med å gjøre veien trygg igjen må utføres slik det ble gjort da veien først ble bygd.

– I andre situasjoner kunne nok arbeidet ha tatt kortere tid, men det vil ta den tiden det tar fordi arbeidet skal gjøres riktig, sier Finden.