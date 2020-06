Politiet etterforsker tips om «hoppemannen» på Fortnite – skal ha kontaktet flere barn

Mange foreldre i Bergen er bekymret.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Politiadvokat Trine Frantzen og politioverbetjent Rune Fimreite er kjent med at en mann skal ha kontaktet barn via spillet Fortnite. Foto: Ørjan Deisz

Tirsdag ble BT gjort oppmerksom på en bekymringsmelding som sirkulerer på sosiale medier i Bergen, blant annet i foreldregrupper til skolebarn.

«Hoppemannen»

Den handler om spillet «Fortnite», et av verdens mest populære nettspill. Spillet har tolv års aldersgrense, og man kan spille alene eller sammen med andre. Spillet inneholder chattemuligheter, ifølge Barnevakten.

En mann, som omtales som «hoppemannen», tar kontakt med barn via Fortnite, heter det i bekymringsmeldingen som sirkulerer på Facebook blant foreldre i Bergen.

Politiadvokat Trine Frantzen i Vest politidistrikt bekrefter at politiet har startet etterforskning i saken.

– Han bygger en relasjon til barna, og tilbyr dem v-bucks, penger og klær. Vi vet om konkrete barn som skal ha vært i kontakt med ham. De skal avhøres, sier hun.

Frantzen opplyser at det foreløpig ikke er noen mistenkte. Hun vil heller ikke kommentere om politiet vet om det faktisk har vært møter mellom barn og en voksen mann.

– Det er tidlig i etterforskningen. Vi forsøker å finne ut hvem som har vært i kontakt med ham, hva denne kontakten har gått ut på og om det er samme mann, sier Frantzen.

Hun understreker at det er for tidlig å fastslå om noe straffbart har skjedd.

Fakta Dette er Fortnite Fortnite er et dataspill som er særlig kjent for sin såkalte «battle rojale»-modus, hvor opptil hundre spillere enkeltvis eller i lag spiller mot hverandre på et stort, åpent kart som stadig blir mindre. Spillet er et skytespill, og spillerne starter med svært lite utstyr. De må beseire de andre ved å finne våpen, rustninger og andre gjenstander som kan hjelpe dem i kampen. Den spilleren eller det laget som er det eneste gjenstående etter at resten er blitt eliminert, vinner spillet. Spillet er utviklet av Epic Games og ble lansert i 2017. Det er gratis å spille, men spillerne kan kjøpe ulike typer kosmetiske gjenstander for å endre på utseendet til spillfiguren sin. I løpet av 2018 ble Fortnite av verdens aller mest populære spill, med over 200 millioner spillere på verdensbasis. Kilde: Store norske leksikon Les mer

Politiet i Bergen har blitt kontaktet av flere om spillet Fortnite. Foto: Fortnite

Bønes og Loddefjord

I meldingen heter det at den såkalte «hoppemannen» kommer i snakk med barn som spiller.

Han prøver å få avtalt et møte «for at barnet skal hoppe på han, dette betaler han dem for med v-bucks, energidrikke og annet de måtte ha lyst på», heter det. V-bucks er virtuelle penger, og er valutaen i dataspillet.

Ifølge bekymringsmeldingen har flere barn på Bønes og Loddefjord vært i kontakt med denne mannen. Dette kan ikke Frantzen bekrefte.

Det er ikke første gang «Hoppemannen» dukker opp i medier. Siden 2000 skal en mann ha blitt kjent over hele Norge etter at han flere ganger skal ha oppsøkt unge gutter for å få dem til å sparke, slå og hoppe på ham mot betaling.

I 2010 skrev NRK at «Hoppemannen» ikke har havnet i fengsel fordi det ifølge politiet ikke har blitt utført noen kriminell handling.

Ber foreldre følge med

BT har vært i kontakt med en rektor som ikke ønsker å kommentere saken. En annen rektor har bare hørt om den fra sosiale medier.

Politioverbetjent Rune Fimreite leder nettpatruljen i Vest politidistrikt. Han ber foreldre følge med hva barna gjør på «Fortnite» og nettet for øvrig.

– Foreldre må snakke med barna, spørre hva de gjør og hvem de har kontakt med i løpet av dagen. Vi fraråder barn å møte andre de kun har hatt kontakt med på nettet. Det er ikke sikkert at motparten er den de gir seg ut for å være, sier Fimreite.

Publisert Publisert: 10. juni 2020 14:13 Oppdatert: 10. juni 2020 14:49