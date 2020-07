Kraftig husbrann på Husnes

To nabohus er evakuert.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det brenner kraftig i et hus i Kleivavegen. Det er ingen personer i bygningen. Foto: Lars Martin Teigen

Politiet fikk melding om brannen på Husnes klokken 15.15.

– Det brenner kraftig. Det er full overtenning, sa operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Ingen i huset

Husbrannen er i Kleivavegen. Brannvesenet er på stedet og prøver å begrense brannen.

– Alle skal være kommet ut. Det er ikke meldt om personskader, sier Hellesund.

Propantank og ammunisjon

Det skal være gassbeholdere i bygningen, samt i nabohus. Politiet melder på Twitter at det er snakk om en propantank i huset, samt ammunisjon.

To nabohus er evakuert. Politiet ber skuelystne holde seg unna området for å sikre brannmannskapene gode arbeidsforhold.

– Viss spredningsfare

Klokken 16.20 brenner det fortsatt i de øverste etasjene i huset. Brannvesenet har kontroll på propanflaskene og strømmen er tatt.

– Brannvesenet jobber iherdig for å redde huset. Det brenner fortsatt godt, sier Hellesund.

– Det er en viss spredningsfare, men den er ikke stor, sier Hellesund.

Klokken 16.25 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen og at det ikke lenger er fare for brannspredning.

De jobber fortsatt med utvendig slukking.