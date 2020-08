Hvor er det utfordrende å sykle i Bergen?

Vi ønsker dine innspill.

BT ønsker tips om hvor det utrygt å sykle i Bergen. Foto: Jannica Luoto

BT ønsker å kartlegge hvilke strekninger i Bergen og omegn som oppleves som utrygge for syklister. Ved hjelp av kartet under, kan du markere et punkt, legge ved navn og kontaktinfo, og fortelle oss hvorfor strekningen oppleves som utrygg.

Hvor tilrettelagt er Bergen for syklister? Send inn ditt innspill over.

– Finnes mindre opplagte steder

Sykkelsjef i Bergen kommune, Einar Johan Grieg, spår at steder som Nattlandsveien, Gjensidige-krysset i Sandviken og Grimesvingene vil bli tipset om som utfordrende områder.

– I Grimesvingene i Hardangerveien (mellom Arna og Nesttun) er det kjempeutfordrende å sykle. Det er veldig tett med trafikk, mye tungtrafikk og ingen tilrettelegging for syklister. Det samme gjelder på Sotrabroen.

– I området rundt Haukeland sykehus er det også utfordrende å ferdes som syklist, særlig nå som det bygges mye, sier Grieg.

Han sier det også finnes mindre opplagte steder, hvor det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner.

– Det kan for eksempel være veikryss der gang- og sykkelvei krysser innkjøringsveier.

Flere syklister har vært involvert i ulykker ved Gjensidige-krysset i Sandviken. Foto: Ørjan Torheim

Mener sentrum er problematisk

Peter Andersen er administrator i facebookgruppen «På sykkel i Bergen». Han trekker også frem Nattlandsveien og Gjensidige-krysset, men tror også at mange vil tipse om steder i sentrum.

– Sentrum er overhodet ikke tilrettelagt for sykling. Det er ikke noen sammenheng sykkelrute mellom nord og sør for syklister, sier Andersen.

Veien langs Fisketorget mener han er spesielt utfordrende.

– Den opplever jeg som en risikosone. Mange busser og mye trafikk gjør det utfordrende å skifte fil, om man skal fortsette mot Bryggen og Sandviken.

Det samme gjelder i Christies gate, ved Festplassen, forteller han.

Har du tips til andre utrygge strekninger? Fortell oss om det i kartløsningen oppe i saken.