Ryde åpner for «saktesoner», lavere makshastighet på nattetid og bestemte parkeringsplasser

– Endrer ikke saken for oss, sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Daglige ledere Espen Rønneberg og Johan Olovsson i Ryde. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Ryde er forberedt på å innføre nye tiltak for sine egne elsparkesykler i Bergen.

Det forteller daglig leder Espen Rønneberg til BT.

Fredag har han vært i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), sammen med andre elsparkesykkelaktører fra resten av landet.

Setter ned makshastighet

Fredag ettermiddag sier Rønneberg at Ryde ønsker å forplikte seg til liknende tiltak som elsparkesykkelaktørene i Oslo. Disse har de ulike Oslo-aktørene kommet frem til sammen, ifølge DN.

Mange av tiltakene er Ryde allerede i gang med, som å rydde feilparkerte sparkesykler og ha bestemte parkeringssoner.

Noen nye tiltak i Bergen blir det likevel. Allerede i helgen vil Ryde teste ut et nytt tiltak, nemlig å senke makshastigheten på elsparkesyklene fra 20 km/t til 15 km/t mellom midnatt og kl. 06 natt til lørdag og søndag.

Ryde vil sammen med politiet evaluere hvordan tiltaket fungerer i løpet av neste uke, sier Rønneberg.

Daglig leder i Ryde, Espen Rønnberg, varsler endringer i Rydes utleievirksomhet i Bergen. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Åpen for flere tiltak

– Vi ønsker å spørre kommunen om de har de bestemte sonder hvor de vil opprette parkeringsplasser for mikromobilitet, sier Rønneberg.

Dersom kommunen vil gå i dialog med Ryde, er selskapet åpen for dette.

Rønneberg utelukker heller ikke «saktesone», det vil si bestemte soner hvor makshastigheten settes ned til for eksempel 5 eller 10 km/t.

– Det er imidlertid noe vi håper på å unngå, fordi vi mener det ikke finnes teknologi til å løse det på en god måte. Men dersom kommunen setter seg ordentlig inn i løsningen og ønsker at vi skal bruke den, er vi åpen for det, sier Rønneberg.

Ifølge Rønneberg kommer Ryde til å redegjøre for dette i et formelt brev til Bergen kommune.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) mener Rydes nye tiltak ikke endrer det faktum at de ikke har kommunens tillatelse. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Endrer ikke saken

– Det må de bare gjøre, sier byutviklingsbyråd Bakke om de nye tiltakene, når BT forteller han om nyheten.

– Men det endrer ikke rettsprosessen. Det eneste Ryde kan gjøre som gjør at vi frafaller de rettslige skrittene er at Ryde avslutter sin virksomhet i Bergen inntil byrådet og bystyret har kommet frem til hvordan man vil at utleievirksomheten skal i være.

Torsdag varslet Bakke at kommunen anker kjennelsen fra Bergen tingrett, som hindret kommunen fra å regulere Rydes virksomhet.

– Ryde ber om tilgivelse, heller enn tillatelse. Ryde har fortsatt ikke tillatelse fra kommunen, og vi vurderer saken deretter, sier Bakke.

Han sier kommunen likevel vil vurdere brevet når det kommer.

Utelukker ikke nasjonale retningslinjer

Torsdag og fredag denne uken har samferdselsministeren hatt møter med berørte kommuner, samt elsparkesykkelaktørene som driver i Norge.

Om regjeringen vil gjøre konkrete tiltak som følge av disse møtene er foreløpig ikke kjent.

– Jeg ønsker strengere lovgivning. Vi ønsker å få bedre kontroll av bruken av elektriske sparkesykler. Det tror jeg både de som bruker elsparkesykkel, og de som går i gatebildet, er opptatt av. De ønsker at det skal være trygt å bruke det, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK tidligere i uken.