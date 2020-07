Savnet mann i Årdal skal ha sendt nødmelding på SMS

Hovedredningssentralen i Sør-Norge har sendt redningshelikopter fra Florø til Årdal for å lete etter en savnet mann.

Vest politidistrikt ble klokken 13.58 varslet om en mann i 60-årene som kan være savnet mellom Årdal og Eidsbugarden ved Jotunheimen.

Han har vært på fjelltur, og familien har ikke fått kontakt med ham de siste dagene.

Politi, redningshelikopter og frivillige er sendt mot stedet for å iverksette søk, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder er kalt ut for å delta i leteaksjonen. Ved 15.10-tiden opplyser politiet at ingen foreløpig er kommet frem til området.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser torsdag ettermiddag at de har sendt et redningshelikopter fra Florø til Falketind i Årdal etter at en person har sendt nødmelding på SMS.

– Det er samme mann som har sendt en nødmelding. Klokken 14.19 ble Hovedredningssentralen bedt om å sende redningshelikopteret, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til BT.