Savnet mann i Årdal funnet i god behold

Leteaksjonen avsluttes, opplyser politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Klokken 16.05 opplyser Vest politidistrikt på Twitter at den savnede mannen er funnet i god behold.

«Ikke behov for helsehjelp eller annen bistand. Går selv ned til bilen sin», skriver politiet.

Mannen ble funnet av helikopter.

Stor leteaksjon

Vest politidistrikt ble klokken 13.58 varslet om en mann i 60-årene som skulle være savnet mellom Årdal og Eidsbugarden, sørvest for Jotunheimen.

Politiet opplyste at mannen skal ha vært på fjelltur, og at familien ikke hadde fått kontakt med ham de siste dagene.

Politi, redningshelikopter og frivillige ble sendt mot stedet for å iverksette søk.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyste torsdag ettermiddag at de sendte redningshelikopter til Falketind, etter at mannen hadde sendt en nødmelding på SMS.

– Det var en ufrivillig aktiviering som gjorde at det ble sendt en nødmelding. Når vi kom frem viste seg at personen var ok og ikke hadde behov for assistanse, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen til BT.

Helleraker opplyste at det også ble søkt ved Koldedalsvatnet, som ligger like i nærheten av Falketind.

Det var i dette området mannen ble funnet av redningshelikopter.