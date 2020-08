Is og sol kan det bli meir av i helga. Det same gjeld regn og tore.

– Litt av alt, eigentleg, slik samanfattar meteorologen helgevêret.

Adam og Alan fekk nyte kvar sin is på Torgallmenningen i dag. Foto: Bård Bøe

Brødrene Adam (7) og Alan (4) har fått kvar sin softis som smeltar og renn ned over fingrane.

Torsdag var ein varm dag i Bergen, med temperaturar over 20 grader.

– Dette blir ei skikkeleg knallhelg, seier faren som står att med.

Men det er ikkje så sikkert, skal ein tru vakthavande meteorolog i Meteorologisk institutt, Marianne Holem Andersen.

Fin fredag, vått laurdag, greitt søndag

Vi byrjar med fredag.

– Her blir det litt delt mellom indre og ytre strøk. Nær kysten kan det bli litt nedbør, og stort sett skyer. Lenger inne er det større sjanse for at du kan sjå sola, seier Andersen.

Temperaturen blir likevel jamt over bra, over 20 grader til og med.

– Kanskje over 25 grader nokre stadar. Men ikkje i Bergen, seier Andersen.

Tore først – fint, men kaldt, etter

Når fredagen går over i natt til laurdag, kjem det inn ustabilt ver frå vest.

– Uttrykk for tore ser det ut som det blir. Det blir nok ein del nedbør først på dagen, ganske intenst i morgontimane. Det beveg seg frå vest til aust, så det kjem over heile fylket. Men det vil nok bli ein del lokale forskjellar, seier Andersen.

Etter regnskuren blir det ganske fint, meiner Andersen.

– Men då søkk temperaturen. Siste delen av helga ser ut til å bli litt kaldare. Makstemperaturen blir nok under tjue grader, seier Andersen.

Andersen fort tel at måndag og tysdag ser betre ut, med litt høgare temperaturar. Etter det blir det vanskeleg å melde vêret.