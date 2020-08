Jente skal ha tyvlånt bil om natten – blåste til to i promille

– Kunne endt i katastrofe, sier lensmannen.

Fungerende lensmann Atle Olav Heradstveit i Askøy og Øygarden jobber til vanlig som sjef for trafikk­seksjonen i Bergen sentrum.

Han ser svært alvorlig på en hendelse på Askøy i helgen: En bil ble tatt fra et hus om natten og funnet igjen ved Osvegen på Kaland, parkert i krysset der man kan kjøre inn til Hausdalen.

Dette var i 08-tiden lørdag morgen. I bilen satt to jenter i første halvdel av tenårene, den ene fra Askøy og den andre fra Bergen vest.

Den antatte sjåføren, og den eldste av de to jentene, fikk et utslag på alkotest som ifølge Heradstveit tilsvarer rundt to i promille. Testen ble gjort med politiets alkometer.

– Alkohol borte

– Den eldste av jentene kom hjem til Askøy i 02-tiden natt til lørdag. I 06-tiden lørdag morgen oppdaget en forelder at jenten ikke var i huset og at alkohol var borte, sier Heradstveit.

Han forteller at forelderen gikk inn på en app knyttet til bilen, og at opplysningene derfra var medvirkende til at politiet klarte å finne igjen bilen.

Flere patruljer ble satt inn i jakten. Det var en hundepatrulje som oppdaget bilen klokken 08.13, nesten halvannen time etter at forelderen oppdaget at både bil og datter var vekke.

– Sjåføren fremsto veldig full, rett og slett, og hun ble tatt til rusakutten i Bergen. Barnevernet ble også koblet inn. Den andre og yngste jenten ble hentet av familie, sier den fungerende lensmannen.

Glad det ikke gikk verre

Heradstveit vet ikke nøyaktig hvor jentene skal ha kjørt, men han priser seg uansett lykkelig over at kjøreturen ikke endte mye verre.

– Dette kunne endt i katastrofe, spør du meg, med høy promille og ingen kjøreopplæring. Det er grunn til å tro at jenten har kjørt i sterkt beruset tilstand.

– Vet dere om jentene var sammen om dette?

– De ble i hvert fall funnet sammen i bilen. Jeg vet ikke om de var sammen på Askøy, eller om den yngste jenten kan ha blitt plukket opp et annet sted.