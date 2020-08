Her får Sara (42) en dyr stopp på vei til Bergen. – Pinlig, direkte pinlig. Men jeg fortjener det.

I tunnelen på E39 sto UP med laseren.

Sannhetens time. Det gikk nok for fort, konstaterer både UP-betjenten og sjåfør Sara Cecilie Wilhelmsen Solheim. Foto: Eirik Brekke

Sommerferierende Sara Cecilie Wilhelmsen Solheim (42) var tirsdag formiddag på vei til Bergen fra hjemstedet Dale i Sunnfjord.

Med i bilen var sønnen og søsteren.

På E39 oppover fra Matre, gjennom den bratte og fire kilometer lange Masfjordtunnelen, er det to felt store deler av veien.

Solheim valgte venstrefeltet og ga gass med sin nye hybridbil.

For mye gass, viste det seg.

Inne i tunnelen var en betjent fra Utrykningspolitiet (UP) klar med laseren – mørkkledd og i praksis usynlig for de kjørende, sittende ved en nødtelefonboks og kloss inntil tunnelveggen.

Første del av tirsdagens kontroll ble lagt til Masfjordtunnelen, der UP-betjenten Siri målte biler både oppover og nedover fra denne posisjonen. Hun vil ikke ha etternavnet sitt med for å slippe å bli gjenkjent. Foto: Eirik Brekke

– Ingen unnskyldning

– Jeg valgte venstrefeltet for å passere noen som jeg følte kjørte under fartsgrensen. Men det er ingen unnskyldning, sier Solheim gjennom sidevinduet.

På vei ut av tunnelen så hun noen med refleksvester på. Hun håpet det var fiskere.

Sekunder senere var feriebudsjettet for snarturen innom Bergen redusert med 4700 kroner.

42-åringen fra Sunnfjord ble målt til 100 km/t i 80-sonen.

– Det er jo pinlig, direkte pinlig. Men jeg fortjener det.

Trykk på faktaboksen under for å se hvilke bøter man får ved ulike fartsovertredelser:

Fakta Fartsbøter Hvis farten er 60 km/t eller lavere: 5 km/t over: 800 kroner i bot

6-10 km/: 2100 kr

11-15 km/t: 3800 kr

16-120 km/t: 5500 kr

21-25 km/t: 8500 kr Hvis farten er 70 km/t eller høyere: 5 km/t: 800 kr

6-10 km/t: 2100 kr

11-15 km/t: 3400 kr

16-20 km/t: 4700 kr

21-25 km/t: 6400 kr

26-30 km/t: 8500 kr

31-35 km/t: 10.200 kr Les mer

– Bli litt mer voksen

Solheim tok sin selvpåførte pinlighet med godt humør og en god porsjon selvransakelse.

Hun innrømmer at det kan være fristende å gi litt på gjennom Masfjordtunnelen, og hun vedgår å ha fått fartsbot samme sted en gang før.

Ved et busskur på oppsiden av Masfjordtunnelen sto en UP-betjent klar til å hanke inn råkjørende bilister. Det måtte han gjøre noen ganger. Foto: Eirik Brekke

– Det er litt bevisstgjørende å bli tatt. Helt ærlig må jeg si at jeg synes politiet gjør en kjempeviktig jobb. Jeg må lære meg å senke farten og bli litt mer voksen, sier 42-åringen.

Solheim og gjengen hennes skulle bare en snartur innom Bergen, med én overnatting, for å besøke familie og være turister.

– Jeg bor i Oslo og tenkte å bruke de siste feriepengene på denne turen. Det blir en dyr tur til Bergen dette.

Tre mistet lappen

Mange flere ble tatt i tirsdagens UP-kontroll i Nordhordland.

Etter en stund med måling i Masfjordtunnelen, ble kontrollen flyttet noen kilometer sørover. Laseren ble da plassert like sør for Dyrkolbotn i Romarheimsdalen, fortsatt på E39.

Slik ble den samlede fangsten:

I tunnelen: Seks forelegg.

Ved Dyrkolbotn: Ni forelegg og tre førerkortbeslag. Høyeste fart var 127 km/t.

– Det ene beslaget ble gjort fra en kvinne som var ledsager for en øvelseskjørende sønn. Hun vedtok ikke reaksjonen, sier UP-betjent Torstein Tylden.

Tirsdagens kontroll inngår i UPs sommersatsing «Aksjon Grønne Veger».

Navnet henspiller ikke på miljø, men at europa- og riksveiene som kontrolleres har grønn skilting.

Formålet med aksjonen, som innebærer en spesiell kontrolluke i hver av de tre sommermånedene, er ifølge UP selv å få ned farten på hovedveiene. Slik skal det bli færre av de verste ulykkene – de som fører til alvorlig skade og død.

– Det er kanonsure penger, det er jo det. Da jeg så folk med refleksvester, håpet jeg at det var fiskere, sier Sara Cecilie Wilhelmsen Solheim. Men vestene hadde «POLITI» på ryggen. Foto: Eirik Brekke

Økende fart

Sjef for UP i vest, Terje Oksnes, har oppsummert de to foregående aksjonsukene i sitt distrikt for BT.

I en e-post skriver han at resultatene gjenspeiler en trend med økende fart som de har opplevd gjennom hele første halvår:

I spesialkontrollene i uke 24 og 28, den ene i juni og den andre i juli, fikk 27 sjåfører beslaglagt førerkortene.

Én sjåfør mistet lappen etter å ha blitt målt til 139 km/t på E39 i Romarheimsdalen. To andre beslag knytter seg til 136 km/t i Fløyfjellstunnelen (E39) og 136 km/t på Fritz C. Riebers veg (riksvei 580) i Bergen.

Det ble registrert 562 fartsovertredelser i de to ukene.

De to tilsvarende aksjonsukene i fjor ga 500 overtredelser og 19 beslag. Altså er det en økning i de groveste overtredelsene på over 40 prosent.

Og: Sist uke ble en bilist i Romarheimsdalen målt til 157 km/t.

UP-betjent Tylden sier de vil følge godt med fremover.

– Det går mot slutten av sommerferien, så det blir nok en del trafikk. Jeg håper vi slipper å måtte reagere så mye, at hastigheten går ned fremover. Det har vært mye høy fart i det siste.

Siri, betjent i UP, målte biler både forfra og bakfra i Masfjordtunnelen. Det siste kalles hekkmåling. Laseren kan «skyte» biler opp til 400 meter unna. En måling varer cirka 1/3 sekund. På den tiden gjøres 14 avstandsmålinger. Foto: Eirik Brekke