Til helgen er det meldt over 30 grader på land og det vil trolig bli over 20 grader i vannet. Det betyr at bergenserne trenger steder å kjøle seg ned.

Men hvor?

Vi trenger din hjelp for å lage en guide til badeplasser i bergensområdet.

De kan være hvor som helst: I en vik ved sjøen, et tjern på fjellet eller kanskje en av de offentlige badeplassene?

Artikkelen vil oppdateres fortløpende gjennom uken.

Bryggene på Møllendal

Ørjan Deisz

Innsender: Sofie Fosseli (22) og Sondre Øvre-Helland (23)

Bosted: Møllendal

Hvorfor? Det er veldig fint her! Man får litt følelsen av å være på landet, men så er man midt i Bergen sentrum.

Kort vei fra Ulriken.

Badevika på Frekhaug

Emilie Haukås-Finsås

Innsender: Emilie Haukås-Finsås (15)

Bosted: Åsane

Hvorfor? I Badevika har de gress, strand og steiner du kan ligge på. Og utsikten er helt fantastisk.

Om man ikke vil bade er det mange turområder i nærheten.

Verftet i Bergen sentrum

Bjørn Erik Larsen

Innsender: Anne-Margrethe Lindaas Skeie (21)

Bosted: Bergen sentrum

Hvorfor? Det er mulig for å hoppe fra bryggen som er der, og man kommer seg enkelt opp på grunn av stiger.

Det er også fint å sole seg der. Man treffer ofte på kjentfolk og det er ryddig og fint både på land og i sjøen.

Nubbevannet på Landåsfjellet

Helge Sunde (ARKIV)

Innsender: Lea Lidal (21)

Bosted: Sædalen

Hvorfor? Det er ferskvann, og det synes jeg er mer behagelig enn saltvann. Man må gå et stykke for å komme dit – og da får man seg en fin tur på kjøpet.

Badeplassen ligger ganske avskjermet, og det er ikke så mye folk der.

Mjøsvågen badeplass på Osterøy

Øystein Øvsthus

Innsender: Øystein Øvsthus (62)

Bosted: Hosanger

Hvorfor? Det er en fin badestrand, stupebrett, toalett, parkering for bil og båt.

Dessuten er det landhandel og gode turområder.

Bassengområdet på Nordnes

Alice Bratshaug (ARKIV)

Innsender: Frøya Osborne (14)

Bosted: Landås

Hvorfor? Der kan du bade i sjøen, i bassenget og de har badstu.

I tillegg så ligger det veldig nærme byen.

Kyrkjetangen ved Nordåsvatnet

Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

Innsender: Maria Krossøy (13)

Bosted: Nesttun

Hvorfor? Man kan velge om man vil bruke sandstranden eller steinstranden. Og så har de stupebrett!

Man kan også leke på lekeplassen der.