Kommunen har gjort funn av bakterier i 125-bassenget på Øvre Kleppe.

Det er fredag ettermiddag sendt ut kokevarsel til abonnenter i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen.

5.450 personer skal være berørt.

Årsaken til varselet er at prøver tatt torsdag 1. august viser funn av E.coli-bakterier i drikkevannet fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe, ifølge kommunens nettsider.

Kommunen tar nå drikkevannsprøver hver tirsdag og torsdag på 14 ulike punkt i ledningsnettet. Prøvene fra 1. august var tatt etter denne rutinen og det ble gjort funn i to av disse, ifølge en pressemelding fra kommunen.

– Det er påvist tarmbakterier i vannet, men vi vet ikke om det kommer fra dyr eller mennesker, sier Bøe.

Askøy kommune

Torsdag 18. juli. opphevet Askøy kommune et nesten syv uker langt kokevarsel. Da ble over 2.000 askøyværinger syke. I tillegg ble to dødsfall knyttet til smitteutbruddet.

Skal stenges

Høydebassenget er bygget inn i fjell på Øvre Kleppe. Bassenget er fra 1965.

– Det er grunn til å tro at dette kan ha sammenheng med den enorme nedbørsmengde som nylig har vært. Som andre fjellbasseng kan det da lekke inn i bassenget, sier Anton Bøe, VA-sjef i Askøy kommune.

Bassenget skal etter planen kobles ut om et halvt år.

Over bassenget er det bebyggelse.

– Det er dette bassenget som vi har sett på som har hatt størst risiko, sier Bøe.

Han sier det er første gang det er påvist E.coli i det aktuelle høydebassenget.

BT har tidligere skrevet om at bassenget hadde en åpen flomluke inn i fjellet ved siden av døren. Luken ble seinere tettet av Askøy kommune.

Tatt nye prøver

Kommunen venter nå på nye prøvesvar. Disse vil komme over helgen.

– Det tar to døgn å dyrke fire bakterietyper som vi går etter, sier Bøe.

Campolybacter, som er bakterien som var årsaken til det nylige smitteutbruddet på øyene, er ikke en av bakteriene som det blir dyrket etter.

– Vi har vært i kontakt med legevakten, og det er ikke meldt om noen sykdomstilfeller, sier Bøe.

Funn av E. coli badevann

Tidligere i dag ble det også funnet E.coli i et badevann på Askøy. Flere meldte fra om at de skal ha blitt syke etter å ha badet i Storvatnet på Florvåg.

Kommunen skriver i pressemeldingen at det ikke er grunn til å tro at dette har sammenheng med E. coli-funnet.