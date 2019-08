Kommunen har gjort funn av bakterier i et fjellbasseng fra 1965 som skal kobles ut om et halvt år. – Det er dette bassenget som har størst risiko, sier Anton Bøe, VA-sjef i kommunen.

Fredag ettermiddag ble det på nytt sendt ut kokevarsel til abonnenter på Askøy.

5.450 personer er berørt av kokevarselet.

Fakta: Berørte områder Kokevarselet har blitt sendt ut til abonnenter på Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen.

Årsaken til varselet er at prøver tatt torsdag 1. august viser funn av E.coli-bakterier i drikkevannet fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe, ifølge en pressemelding fra kommunen.

– Det er påvist tarmbakterier i vannet, men vi vet ikke om det kommer fra dyr eller mennesker, sier Anton Bøe, VA-sjef i Askøy kommune.

Kommunen tar nå drikkevannsprøver hver tirsdag og torsdag på 14 ulike punkt i ledningsnettet. Prøvene fra 1. august var tatt etter denne rutinen og det ble gjort funn i to av disse, ifølge en pressemeldingen.

Torsdag 18. juli opphevet Askøy kommune et seks uker langt kokevarsel. Da ble over 2.000 askøyværinger syke. I tillegg ble to dødsfall knyttet til smitteutbruddet og 76 personer ble behandlet på sykehus. Høydebasseng 168 var smittekilden under utbruddet.

– Kan ha lekket inn

Høydebassenget er bygget inn i fjell på Øvre Kleppe og har derfor fjelloverdeknig. Bassenget er fra 1965, opplyser Bøe.

– Det er grunn til å tro at dette kan ha sammenheng med den enorme nedbørsmengde som nylig har vært. Som andre fjellbasseng kan det da lekke inn i bassenget, sier Bøe.

Bassenget skal etter planen kobles ut om et halvt år. Over bassenget er det bebyggelse.

– Det er dette bassenget som vi har sett på som har hatt størst risiko, sier Bøe.

Han sier det er første gang det er påvist E.coli i det aktuelle høydebassenget.

BT har tidligere skrevet om at bassenget hadde en åpen flomluke inn i fjellet ved siden av døren. Luken ble seinere tettet av Askøy kommune.

Klorer vannet

Drikkevannet tilknytte Kleppe vannverk blir klorert etter sommerens tidligere smitteutbrudd. Kommunen bestemte dette for å sikre seg mot bakterier i drikkevannet frem til at høydebasseng 125 kobles ut om et halvt år.

Likevel er det påvist bakterier i vannet.

– Klornivået vi har valgt er veldig lavt. Klor begrenser muligheten for bakterier å overleve. Men får du bakterier inn i drikkevannet, så klarer det kanskje ikke å ta knekken på bakteriene umiddelbart, sier han.

Kloret blir tilsatt i vannbehandlingsanlegget før vannet ankommer høydebassenget.

Klormengden som blir brukt, ligger under den maksimale grensen for hva som er lov å tilsette.

– Er mengden dere har valgt nok til å drepe bakterier?

– Det vil alltid være en viss usikkerhet. Nå har det vært en enorm nedbørsmengde, men det har det jo vært tidligere også uten at dette har skjedd. Men nå er det sånn at det har skjedd denne gangen, sier han.

Han tror bakteriene kom inn med nedbørsmengden onsdag. Prøven ble tatt torsdag. Bøe tror kloret ikke hadde rukket å virke før prøvene ble tatt.

– Det kan godt være at vi ikke hadde funnet E. coli om vi ikke hadde tatt prøver torsdag, men ventet til mandag, sier han.

Fakta: Råd ved kokevarsel Det oppfordres til å bruke kokt vann til følgende: All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C

Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises

Isbiter

Kaffe

Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes

Tannpuss Ukokt vann kan brukes til: Koking av mat

Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå

Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn

Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt.

Klesvask

Renhold i huset

Annet bruk hjemme

Tatt nye prøver

Kommunen venter nå på nye prøvesvar. Disse vil komme over helgen.

– Det tar to døgn å dyrke fire bakterietyper som vi går etter, sier Bøe.

Campolybacter, som er bakterien som var årsaken til det nylige smitteutbruddet på Askøy, er ikke en av bakteriene som det blir dyrket etter.

– Vi har vært i kontakt med legevakten, og det er ikke meldt om noen sykdomstilfeller, sier Bøe.

Under smitteutbruddet tidligere denne sommeren satte kommunen ut flere vannvogner på Askøy. Kommunen vil ikke gjøre dette denne helgen.

– Det er et stort apparat som må settes i gang, og som ikke er aktuelt for noen få dager. Det er også et mer begrenset området nå enn sist gang, sier Bøe.

Mattilsynet orientert

Randi Øyen Afdal, seksjonssjef i Mattilsynets avdeling for Bergen og omland, sier at de ble orientert om E.coli-funn klokken 13.45 i dag.

– Kommunen opplyste at de hadde fått melding fra laboratoriet om funn av et fåtall E. coli på nettprøve. De vil følge opp med nye prøverunder i helgen, skriver Afdal i en e-post.

Funn av E. coli i badevann

Tidligere i dag ble det også funnet E.coli i et badevann på Askøy. Flere meldte fra om at de skal ha blitt syke etter å ha badet i Storvatnet på Florvåg.

Kommunen skriver i pressemeldingen at det ikke er grunn til å tro at dette har sammenheng med E. coli-funnet.