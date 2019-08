– Vi har økt fokus på sikkerhet med bakgrunn i hendelsen i Bærum, sier politiets innsatsleder Kjetil Øyri.

Søndag deltok over tusen muslimer på feiring av eid al-adha i Haukelandshallen i Bergen.

Etter at en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk i en moské i Bærum, kom politiet med nasjonale føringer for økt tilstedeværelse under søndagens arrangementer.

Mannen er også siktet for drap, etter at politiet fant en død, ung kvinne i et hus i Bærum. Avdøde skal være i familie med den siktede.

– Vi kommer til å være bevæpnet i forbindelse med arrangementet i Haukelandshallen i dag, sa innsatsleder Kjetil Øyri i Vest politidistrikt søndag morgen.

Politiet var til å være til stede på flere arrangement i Vest politidistrikt søndag. Hovedfokus for den økte sikkerheten vil være på de største markeringene, opplyste Øyri.

Ørjan Deisz

Ordføreren: – Jeg er sjokkert

Bergensordfører Marte Mjøs Persen holdt tale i Haukelandshallen.

Hun var til stede for å gratulere, men også for å vise støtte etter hendelsen i går.

– Jeg er sjokkert over det som har skjedd. Det skal være trygt å tro på det man vil. Jeg ønsker at alle i Bergen skal føle seg trygge.

Ørjan Deisz

I sin tale snakket hun om religionens evne til å skape samhold blant ulike mennesker.

– Jeg er bekymret for muslimhatet i Norge. Mange bergensere kommer fra andre land enn Norge. Det er jeg stolt av. Jeg vil at dere skal vite at vi står sammen, sa hun.

En viktig dag

Styreleder i Bergen Moské, Badreddine Maizi, sa før bønnen startet at han håper alle muslimer i Bergen føler seg trygg, og vil komme på feiringen som planlagt.

– Dette er en familiedag, og heldigvis har jeg ikke fått en eneste melding om bekymring ennå. Vi er veldig glad for at politiet er her og hjelper oss å skape en trygg feiring.

Flere andre trossamfunn var til stede under eid-markeringen.

– Vi er her for å vise støtte til det muslimske miljøet. Det er viktig at andre religiøse og nordmenn flest viser at vi bryr oss, sier Alasdair McLellan i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

På gulvet bakerst i lokalet satt Nora Wamid og Nasteho Qarayare. De to jentene synes det er veldig bra med politi til stede.

– Det gjør at vi føler oss trygge, sier Wamid til BT.

Venninnen sier de føler seg trygge i Bergen.

– Men vi må kjempe mot frykt. Politiet gjør at folk føler seg mindre redd, mener hun.

Ørjan Deisz

– Vi har gledet oss til i dag. Vi får møte mange i familien, det er gaver og masse mat, forteller 16 år gamle Thrkhel Emdad.

Etter bønnen skulle han og kameratene hjem og fortsette feiringen med familie og venner.

– Det viktigste med denne dagen er at man får møte familie som man ikke ser så ofte. Og så handler det om at mennesker kan være sammen, selv om noen er fattig og noen er rik. Vi kan hjelpe hverandre, sier Abdulmuttalip Kirac (14).

Ørjan Deisz

For å forebygge

Innsatsleder Kjetil Øyri understreker at politiet i Vest politidistrikt ikke har noen konkrete opplysninger som ga bekymring for uønskede hendelser under søndagens arrangement.

– Vi har god dialog med det muslimske miljøet. Uavhengig av det som skjedde i Bærum har det vært planlagt at politiet skal være til stede for å skape trygghet. De ekstra tiltakene, som bevæpning, er innført for å ha en forebyggende effekt, sier Øyri.

Radikaliseringskontakt i Vest politidistrikt, Pål Tore Haga, tok også turen innom Haukelandshallen for å hilse på bekjente og vise støtte.

– Bakgrunnen for at vi kommer er å skape trygghetsfølelse. Politiet håper at de besøkende opplever at det er positivt med tilstedeværelse av både uniformert og sivilt politi, sa han.

Oppfordrer til å normal feiring

Politidirektoratet har gitt oppdrag til politidistriktene å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av eid.

I en pressemelding skriver politidirektoratet at man kan forvente nærvær av uniformert og ikke-uniformert politi som vil være på jobb for at alle får en trygg og fin feiring. De oppfordrer samtidig alle til å feire dagen slik de pleier.