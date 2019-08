– Vi har økt fokus på sikkerhet med bakgrunn i hendelsen i Bærum i går, sier innsatsleder i Vest politidistrikt Kjetil Øyri.

Søndag skal mange muslimer delta på feiring av eid al-adha i Bergen. Etter at en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk i en moské i Bærum lørdag har politiet kommet med nasjonale føringer for økt tilstedeværelse under dagens arrangementer.

– Vi kommer til å være bevæpnet i forbindelse med arrangementet i Haukelandshallen i dag, sier innsatsleder Kjetil Øyri i Vest politidistrikt.

Politiet kommer til å være til stede på flere arrangement i Vest politidistrikt søndag. Hovedfokus for den økte sikkerheten vil være på de største markeringene, opplyser Øyri.

For å forebygge

Innsatslederen understreker at politiet i Vest politidistrikt ikke har noen konkrete opplysninger som gir bekymring for uønskede hendelser.

– Vi har god dialog med det muslimske miljøet. Uavhengig av det som skjedde i Bærum har det vært planlagt at politiet skal være til stede for å skape trygghet. De ekstra tiltakene, som bevæpning, er innført for å ha en forebyggende effekt, sier Øyri.

Ved 08-tiden søndag opplyste operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen, at politiet allerede har vært i Haukelandshallen, i forkant av at selve arrangementet starter.

Oppfordrer til å normal feiring

Politidirektoratet har gitt oppdrag til politidistriktene å iverksette trygghetsskapende og forebyggende tiltak i tilknytning til feiringen av eid.

I en pressemelding skriver politidirektoratet at man kan forvente nærvær av uniformert og ikke-uniformert politi som vil være på jobb for at alle får en trygg og fin feiring. De oppfordrer samtidig alle til å feire dagen slik de pleier.