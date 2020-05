Koronapodden: hvordan er det å sørge, når vi ikke kan være sammen?

Thor Brekkeflat er prest i Slettebakken kirke, han er dagens gjest i Koronapodden. Her avbildet sammen med podkast produsent Henrik Svanevik (fra. h.). Foto: Anna Magnus

Vi lever i en pandemi hvor mange har blitt syke og dødd av koronaviruset. Men folk dør også av andre årsaker. Store arrangementer avlyses eller utsettes, men begravelser avholdes til vanlig tidspunkt. Mens noen få for være med, må venner og familie følge med på begravelsen via internett. Hvordan er det å sørge over de vi har mistet når vi ikke kan være sammen?

I dagens episode snakker vi med Thor Brekkeflat som er prest i Slettebakken kirke. Han har holdt flere begravelser gjennom koronatiden.