Skuffet over fylkespolitikerne – nå vil Stord ut av Vestland

Både ordfører og varaordfører på Stord vil melde overgang til Rogaland etter at fylkespolitikerne sa nei til Hordfast. De refser sine egne partier.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Ordfører Gaute S. Epland truer med å melde Stord ut av Vestland fylke dersom ikke fylkespolitikerne endrer på sin NTP-uttalelse. Foto: Jonas Sætre/Stord24 (arkiv)

I en felles pressemelding uttaler ordfører Gaute S. Epland (Ap) og varaordfører Jakob Bjelland (Sp) at de er svært skuffet over uttalelsen som deres egne partifeller sto bak tidligere torsdag i fylkesutvalget.

Der prioriterte flertallet ny E16 og bane mellom Arna og Voss, og valgte å skyve Hordfast ut i tid. Uttalelsen skal være fylkets innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP), og skal endelig vedtas i fylkestinget 12. mai.

– Sjokkerende

– Det er utrolig skuffende og egentlig ganske sjokkerende at fylkespolitikerne nå ikke ser ut til å ville prioritere ett av de viktigaste prosjektene for å knytte sammen og utvikle det nye fylket vårt, skriver ordfører i Stord kommune, Gaute S. Epland, som for tiden er i farspermisjon.

Fungerende ordfører Jakob Bjelland (Sp) følger opp:

– For oss i Sunnhordland er dette desto mer skuffende siden det kommer i etterkant av en fylkessammenslåing regionen vår har kommet svært dårlig ut av, skriver Bjelland.

– Begeret mer enn fullt

Om uttalelsen blir stående etter fylkestinget sin behandling 12. mai, er de begge klare på en ting:

– Da vil vi ta initiativ til at Sunnhordland melder overgang til Rogaland, skriver Epland i pressemeldingen.

Å melde overgang til Rogaland har vært diskutert tidligere, etter at spørsmålet ble løftet av tidligere ordfører i Bømlo, Odd Harald Hovland.

– Da holdt vi i Stord fast på at vi ønsket å være en del av det nye vestlandsfylket. Men nå er begeret mer enn fullt, og vi har vanskelig for å se at vi har så mye å hente på å vere en del av dette fylket lenger, uttaler Bjelland.

Leirvik på Stord er Sunnhordlands hovedstad. Nå kan byen bli Nord-Rogaland i stedet, truer ordføreren med. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Svik

Også Terje Søviknes (Frp) var inne på tanken om en Sunnhordland-separatisme da fylkeustvalget diskuterte saken. Han kalte vedtaket et svik mot sunnhordlendingene.

– De får et slag i trynet, og det vil ikke forundre meg om det betyr at sunnhordlendingene heller vil gå sørover, sa Søviknes.

Nå får han også støtte fra lokalpolitikere som tilhører Ap og Sp, to av partiene som sto bak flertallsuttalelsen.

Fungerende ordfører Bjelland kommenterer egne partifeller slik overfor BT:

– Vi er enormt skuffet over egne partifeller. Sps fylkesprogram sier at vi skal arbeide for fergefri vei mellom Stord og Os. Når da Statens vegvesen slår fast at Hordfast er det mest lønnsomme prosjektet, hadde jeg nesten tatt det for gitt at vi fulgte opp eget program.

Pressmiddel?

– Er trusselen om overgang til Rogaland et pressmiddel for å få fylkestinget til å snu 12. mai?

– Det blir feil å si det. Det har tidligere vært snakket om å søke seg sørover mot Rogaland, men vi har hatt tro på at det går an å bli hørt i nye Vestland. Men nå ser vi ikke noen vits i delta i et slikt fylke hvis vi bare blir overkjørt og skal være daukjøtt på vekten.

Bjelland viser til at omorganiseringen gjør at ingen lederstillinger i fylket lenger er plassert i Sunnhordland. Dessuten er regionen den klart dårligst representerte i det nye fylkestinget i forhold til befolkning, som BT skrev i høst.

– I teorien skal fylkestingsrepresentanter tenke på hele fylket. Men vi ser jo nå at hvor man kommer fra, har stor betydning, sier han.

Har ikke spurt Rogaland

– Har du kommunestyret bak deg i denne trusselen?

– Det har ikke vært behandlet der, men jeg har jo hørt visse signaler. Neste kommunestyremøte er to dager etter fylkestinget, så da får vi se.

– Men tror dere Rogaland vil ha dere, da?

– Vi har ikke spurt. Men jeg kan ikke se hva vi har å tape. Vi vil bli en utkant der også, men sammen med Haugalandet får vi kanskje mer tyngde.