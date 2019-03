Håper nye søk med kraftigere utstyr på de samme tolv gravene skal gi klarere svar.

Den siste tiden har Vest politidistrikt gjennomført undersøkelser av tolv graver på Øvsttun gravplass. Gravene er blitt undersøkt fra overflaten ved hjelp av innleid kompetanse og utstyr.

Torsdag fikk politiet en status fra firmaet som foretok geoscanningen på Øvsttun gravplass. Resultatene derfra er ikke entydige i noen retninger, men usikre.

Planlegger nye søk

«Derfor vil vi bruke noe mer tid sammen med firmaet og planlegge nye søk med kraftigere utstyr på de samme tolv gravene», skriver politiet i en pressemelding som ble publisert litt før klokken 14 torsdag ettermiddag.

Politiet

– Håper på klarere svar

«Håpet er at dette utstyret skal gi oss klarere svar, slik at vi kan ta de riktige beslutningene for hva vi gjør videre. Per i dag er det derfor uavklart hva vi vil kunne bruke resultatet fra de nye søkene til,» går det frem av redegjørelsen fra politiinspektør Tore Salvesen.

Han understreker at det er viktig at politiet gjør dette arbeidet så nøye de kan, både av hensyn til den videre etterforskningen, og ikke minst av hensyn til de pårørende til Trine Frantzen og til dem som er gravlagt på stedet.

Politiet håper å få gjennomført de nye undersøkelsene før påske.