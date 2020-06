– Det er vanskelig å lære seg nye temaer. Vi lærer ikke like mye på denne måten.

Synne Haugsbø og Benedikte Førde håper de får være på skolen hver dag når de starter i 9. trinn til høsten. Foto: Eirik Brekke

– Det er vanskelig å lære seg nye temaer. Vi lærer ikke like mye på denne måten.

Benedikte Førde og Synne Haugsbø er to av flere elever som må fortsette med hjemmeskole, til tross for at skolene i Bergen skulle være i full drift senest torsdag denne uken.