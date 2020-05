Nå kommer sommeren

Med sol og sommertemperaturer ligger det an til stor utfart i pinsehelgen.

Meteorologen lover både sol og varme i pinsen. Foto: Alice Bratshaug

Hittil har mai måned vært både miserabel og mistrøstig. Men endelig har Meteorologisk institutt i Bergen noe hyggelig å melde om.

– Det ligger et høytrykk over De britiske øyer og det går strake veien mot Vestlandet. Fra torsdag ettermiddag er det stort sett fint vær i hele Vestland fylke, sier vakthavende meteorolog Kristin Seter til BT onsdag.

Over 25 grader

Og temperaturen vil stige hver dag denne uken.

– Fredag får vi opp mot 20 grader. Lørdag blir det over 20 grader, og søndag ettermiddag vil det være godt over 20 grader. Enkelte plasser i indre strøk vil få temperaturer på over 25 grader, lover meteorologen.

– Hvor blir det så varmt?

– Typiske steder er Lærdal og Sogndal. Det er litt mer usikkert når det gjelder mandag. Da kan det komme litt byger på ettermiddagen, sier Seter.

Hun forteller at det blir mye sol, og lite eller ingen skyer de nærmeste dagene. Og blir det skyer, kommer de som godværsskyer på ettermiddagen.

Havtåke om morgenen

– Men i hele perioden kan havtåke komme sigende inn mot kysten, og det kan ødelegge litt. Havet er fremdeles ganske kjølig, og da er det en viss fare for tåke om morgenen. Men den vil tørke opp litt etter hvert, forklarer meteorologen.

– Hva med badetemperaturene?

– Det er ikke varme i sjøen på våren, men inne i fjorder og på grunt vann kan det være ok temperaturer. Men mange kommer nok til å bade, sier Seter.

Magiske kvelder kan det bli flere av denne helgen. Foto: Bård Bøe

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt ber dem som skal ut på veiene om å følge med på meldinger fra Vegtrafikksentralen. Politiet er forberedt på at det blir mye trafikk i pinsehelgen.

– Må passe på

– Selv om det blir fint vær, må folk være flinke til å følge koronaretningslinjene om å holde avstand i sosiale settinger. Og så må de kose seg i varmen, og passe på at de ikke blir solbrent, sier Hausvik.

Hos Vegtrafikksentralen har trafikkoperatør Eirik Elnes merket at trafikken nå er bortimot normal, i forhold til hvordan det var tidligere under koronapandemien. Og denne helgen blir det mye trafikk på veiene.

– Det er noen knutepunkter på Trengereid, Haukås, Vågsbotn og mot Arna og Voss. Men det beste er å holde seg på E39 og E16, og ikke prøve å finne andre veier, er rådet fra trafikkoperatøren.

– Følg med

Han oppfordrer bilister til å følge med på vei- og værmeldinger.

– Kan man kjøre på sommerdekk over fjellet?

– I dag onsdag var det null grader og en grad på Vikafjell, og sludd- og regnbyger. Da må du bruke helårsdekk, sier Elnes.

På fredag er det utfartsdag, og mandag blir den store hjemreisedagen.

– Vær tålmodig

– Hvis folk unngår å reise tidlig på ettermiddag og kveld, slipper man unna det verste. Vis hensyn og vær tålmodig. Det viktigste er at alle kommer frem til slutt, slår Elnes fast.

Selv skal trafikkoperatøren hente barnet sitt tidlig i barnehagen fredag for å unngå de verste køene.

Økt flomfare

Ettersom temperaturene stiger så mye denne helgen, øker flomfaren. Hos flomvarslingen hos NVE, er likevel vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt tydelig på at det kunne ha vært verre.

– Vi ser ikke for oss at det skal komme regn de neste to-tre dagene, og det er gunstig. Selv om det blir relativt varmt, øker ikke flomverdiene dramatisk, sier Aamodt.

Det blir økt vannføring og sannsynligvis flom i de fleste vassdragene på Vestlandet, deriblant Vosso-vassdraget og i Vik i Sogn. Men hos NVE ser de ikke for seg at dette vil føre til stengte veier.

– Hvis det er høye brøytekanter, kan det lokalt bli oversvømmelse noen steder. Det forekommer også at brøytekantene blir ustabile og at det kan komme lokale sørpeskred, sier Aamodt.