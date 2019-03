– Politi og havarikommisjon skal i dag foreta avhør av kaptein og mannskap. De 72 vi har om bord blir holdt stand by, sier pressetalsmann Marius Steen i Wilhelmsen Ship Management.

Selskapet har ansvaret for alle mannskaper fra broen til maskinen. Unntaket er dem som jobber i restaurant-, hotel- og forpleiningsavdelingene.

– Vi har selv ekspertise om bord som undersøker hva som har gått galt i motorrommet. Mannskapene vil bistå politi og havarikommisjon når de kommer i gang.

Eget utrykningsteam

Wilhelmsen-gruppen har ansvar for teknisk drift av 140 skip som opererer over hele verden.

– Seks av skipene er Viking Cruise-båter. «Viking Sky» er ett av skipene. Vi følger skipene veldig tett og har et eget emergency response team som kobles på straks det blir meldt om problemer om bord, sier Steen.

Koblet på

Da alarmen gikk på «Viking Sky» utenfor Hustadvika lørdag ved 14-tiden, ble Wilhelmsen Ship Management umiddelbart koblet på.

– Hva har kapteinen om bord forklart om det som skjedde?

– All kommunikasjon om årsakssammenheng vil gå via politi og havarikommisjon. Under etterforskningen er der ikke riktig at verken kaptein eller vårt selskap uttaler seg om hendelsen.