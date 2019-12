Nå ser direktøren lyst på at Akvariet får flytte til Dokken

Direktør Aslak Sverdrup har jobbet tett med Hordalandsbenken for å sikre nasjonal forankring og bred politisk støtte til arbeidet med Det Nye Akvariet i Bergen.

POSITIVE SIGNALER: Administrerende direktør Aslak Sverdrup er fornøyd med at Hordalandsbenken på Stortinget snakker varmt om flytting av Akvariet til Dokken. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Akvariet holder i dag til i utdaterte lokaler på Nordnes. I mai i år la styret for stiftelsen frem en mulighetsstudie der Dokken ble utpekt som tomten man ønsker seg.

– Nå mener jeg at vi er i ferd med å få alle gode krefter på vår side for å kunne få realisert ønsket vårt, sier Sverdrup.

Byrådet i Bergen har tidligere sagt at det ønsker å jobbe for en løsning der Akvariet blir lokalisert sammen med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken.

– I stortingskomiteenes behandling av statsbudsjettet for 2020 får vi bred politisk støtte til prosjektet. Hordalandsbenken har virkelig levert, sier Sverdrup.

Ber regjeringen følge opp

Flere av komiteene har uttalt seg positivt om relokalisering av Akvariet.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen sier følgende:

– Akvariet i Bergen er en sentral aktør i den maritime og marine klyngen på Vestlandet, og for vår nasjonale havsatsing. Nye Akvariet skal bli en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena. Flertallet vil påpeke viktigheten av at dette arbeidet følges opp.

Kommunal og forvaltningskomiteen uttaler seg også positivt om at Statsbygg i forståelse med departementet har påtatt seg oppgaven med å ivareta Akvariet i Bergen sine interesser. Komiteen ber regjeringen følge opp arbeidet.

Komite for utdanning og forskning ber blant annet om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget «på en egnet måte med en vurdering av hvordan en kan realisere synergiene» mellom de marine interessene i Bergen.

FORSLAG: Her er en av flere skisser som er laget for hvordan Det Nye Akvariet kan ta seg ut. ILLUSTRASJON: Akvariet i Bergen

– Trenger et spleiselag

– Dette er svært gode tilbakemeldinger som vi tar med oss videre når prosjektet skal realiseres. Vi setter stor pris på det positive engasjementet fra våre nasjonale politikere gjennom statsbudsjettet.

I første omgang skal det lages en forstudie der Akvariet håper å få til en 50/50-fordeling av kostnader mellom private og det offentlige. Foreløpig er 5 millioner skaffet til veie, men Akvariet trenger 30 millioner kroner til denne biten.

– Når det kommer til realisering av Det Nye Akvariet, så er vi avhengige av et spleiselag mellom private og statlige/kommunale aktører. Vi skal bli en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena i havbyen Bergen, sier Sverdrup, som tidligere var ansvarlig for utbyggingen av den nye terminalen på Flesland.

Direktøren mener at de gode signalene som kommer fra statlig hold er viktig for at Det Nye Akvariet kan bli det han kaller «hjertet i den voksende havbyen».

AKVARIET PÅ DOKKEN: Denne ideskissen til hvordan Det Nye Akvariet kan ta seg ut ble presentert i 2018. ILLUSTRASJON: MIR

Skisser til inspirasjon

I 2018 la Akvariet frem skisser til en tenkt løsning av Det Nye Akvariet. Det som ble omtalt som et «isfjell» og som byens åttende fjell, var tegnet inn på Dokken. Prisen ble anslått til en milliard kroner.

– Dette var skisser til inspirasjon. Det kommer ikke til å bli seende slik ut. Prisen på Det Nye Akvariet er det vanskelig å ha noen formening om, men her skal vi bygge noe som skal matche det faktum at Bergen skal være verdensledende på det marine området, sier Sverdrup.

Han er forsiktig med å anslå hva han tror blir byggekostnaden for Det nye Akvariet, men tror investeringen vil ligge mellom en og to milliarder.