Det fine høstværet er over for denne gang.

Tirsdag blir det en fin høstdag med solskinn i Bergen. Temperaturen blir trolig også behagelig.

Natt til onsdag kommer regnet. Det vil trolig vare i en uke, ifølge Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog ved Stormgeo.

- Nedbøren som nå kommer er restene av den tropiske orkanen Doria, sier Villanger.

Den reaserte deler av Bahamas nylig og over 40 mennesker skal ha mistet livet, ifølge NTB.

Villanger understreker at det restene av Dorian ikke er farlige og at de oppfører seg som et vanlig lavtrykk.

Det blir regn i noen dager, og når Dorian forsvinner, kommer det inn ny nedbør over Vestlandet, sier Villanger.

Ifølge Yr skal det regne på Vestlandet fra onsdag til mandag. Mest nedbør kommer torsdag, ifølge Yr.