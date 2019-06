– Det blir fuktig og mildt i den kommende uken, sier meteorologen.

Det er nå en lavtrykksaktivitet som dominerer og som vil gi hele vestlandet regn den kommende uken.

– Nord-Norge stikker av høytrykket og det fine været, sier meteorolog Tone Christin Thaule.

Det er på onsdag, torsdag og inn mot helgen som blir den fuktigste perioden.

– Men det vil bli nedbør også i morgen og på tirsdag, men da gjerne med litt mindre regn og høyere temperaturer, sier Thaule.

Temperaturene vil da ligge på rundt 18 grader. Inn mot helgen vil temperaturene synke, og ligge på rundt 15 grader.

– Det ser ikke ut som det går an å antyde noe bra vær for den kommende uken. Morgendagen begynner tørt og uten skyer på himmelen, men allerede på formiddagen vil det komme skyer og nedbør. Dette vil nok også bli den beste dagen, sier Thaule.

Søndag ligger tåken over Bergen.

– Det vil bli muligheter for sol søndag og enkelte spredte regnbyger. Været fremover vil være likt over hele Vestlandet. Lavtrykkene ligger i sør, og det betyr lavtrykksaktivitet for oss her på Vestlandet, sier Thaule.