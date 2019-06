Flere av leilighetene har blitt inntatt av rotter.

I over fire år eide tidligere Sorbonne-gründer, Eirik Bysheim Hokstad, bygården i Øvregaten. Først alene gjennom Dovre Kapital, deretter sammen med Sveinung Daleside gjennom selskapet Hestia Holding.

I begynnelsen av 2019 ble eiendommen lagt ut på tvangssalg, og nå er den overtatt av Bergen kommune for 26 millioner kroner.

Med på kjøpet fikk kommunen 20 leiekontrakter.

– Ulovlig utleie

Bygget består av syv leiligheter, som har vært brukt som kollektiv. Mange av leietakerne er studenter, og de betaler mellom 3800 og 5500 kroner i måneden.

BT har fått innsyn i dokumenter som viser kommunens interne diskusjoner i forkant av overtakelsen.

I en e-post til kommunens sjef i byggteknisk avdeling, Harald Blytt, skriver en rådgiver i eiendomsavdelingen at leiekontraktene er ulovlige:

«Leilighetene er ikke godkjent og leieavtalene er i strid med reguleringsplan som beskriver eiendommen som et bygg med forsamlingslokaler.»

Tor Høvik

Forvaltningssjef i kommunen, Kjell Aga, var på befaring i bygården før kjøpet, og skriver i en e-post til den samme rådgiveren at bygget ikke ser ut til å følge krav til «sikkerhet, brann, rømning med mer».

Han omtaler bygget som «i svært dårlig forfatning».

Kommunen deltok likevel i budrunden, og kjøpte tomten for to millioner kroner mer enn verditaksten.

Intensjonen deres er å frigjøre areal til Christi Krybbe skoler, som ligger like ved.

Meldte inn helseplager

I to måneder før kommunens overtakelse ble bygget forvaltet av M3 Utleie. Selskapet forvalter over 3000 leiekontrakter i hele landet, og kan blant annet tre inn når selskaper får problemer.

I en e-post fra M3 til Pareto Bank, som krevde eiendommen solgt, skriver forvalter Kim Ove Evebø at de er blitt oversvømt av skademeldinger fra leietakerne etter overtakelsen. «Listen med problemer er meget lang», skriver han.

Dette er noen av punktene:

Strømnettet er ustabilt, sikringer går hele tiden.

Store råteskader, som gir fuktskader i beboelsesrom. Det er også mye muggsopp.

Rotter har tatt seg inn i leilighetene.

Flere leietakere har ifølge M3 levert legeerklæringer om helseskadelige boforhold som gjør at de vil avbryte kontrakten. Flere leietakere krever kompensasjon, og har valgt å holde tilbake leie.

– Når vi inngår en avtale om forvaltning, er det første vi gjør å ta en befaring for å få en oversikt over tilstanden på bygget, sier Evebø.

Han presiserer at det ikke er uvanlig at de avdekker mye problematikk i porteføljene de overtar.

– Derfor anser jeg ikke problematikken i Øvregaten for å være noe annet enn normalt i min hverdag som eiendomsforvalter, sier han.

Vil lage skolebygg

Forvaltningssjef Aga opplyser til BT at kommunen har sagt opp leiekontraktene i bygget.

– Grunnen til at vi har sagt dem opp, er at vi vil bruke bygget til skoleformål. Samtidig kan ikke vi som kommunal eier ha leietakere i leiligheter hvor det er forhold som ikke er korrekte, sier han.

Han forteller at en gruppe i kommunen arbeider med å planlegge hvordan tomten skal benyttes. Om den skal brukes til Christi Krybbe skoler, kan det også være aktuelt å inkludere tre andre adresser i nærheten, som også er eid av kommunen.

– Vi var eiendomsfaglig negative til å kjøpe, på grunn av tilstanden til bygget. Grunnen til at vi likevel kjøpte, var at vi ville frigjøre tomteareal, sier Aga.

Avviser kommunens kritikk

Tidligere eier av eiendommen, Erik Bysheim Hokstad, sier til BT at det høye antallet skademeldinger skyldes at han ga M3 et tydelig mandat om å gå grundig gjennom eiendommen.

– Vi brukte mye tid og ressurser på å få til en ryddig overtakelse. Derfor ba vi M3 om å gå gjennom alt, sier han.

Hokstad sier han er uenig i kommunens vurdering om at leiekontraktene er ulovlige, og viser til at det tidligere er søkt om en bruksendring.

– Det finnes ingen pålegg fra byggesaksavdelingen på eiendommen, sier han.

– Vanlig konflikt

Hokstad mener også at eiendommen har forskriftsmessige rømningsforhold, brannvarslingsanlegg og andre sikkerhetsmessige tiltak utover det som er påkrevd av loven.

Når det gjelder fuktproblematikken og leietakerne som har holdt tilbake leie, påpeker Hokstad at dette er en «vanlig konflikt mellom huseier og leietaker».

Videre sier Hokstad at problemene med skadedyr er beklagelig, men at selskapet har hatt to ulike skadedyrsaktører inne over lengre tid for å få bukt med problemet.